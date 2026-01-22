Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σύνοψη από το

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος να εξετάσει την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση πληγέντων περιοχών, συζητώντας το με τους Αμερικανούς και τον Μαχμούντ Αμπάς, τον οποίο θα συναντήσει επίσης σήμερα.
  • Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών μελετά την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για ένταξη στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του, ενώ η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισ. δολάρια για τη συμμετοχή της.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στους οποίους έχει ανατεθεί να διαπραγματευτούν τους όρους συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζει να μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πούτιν: Θα μελετήσουμε την πρόσκληση Τραμπ για ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» – Η Γροιλανδία δεν αφορά τη Ρωσία

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών πόρων για την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πολεμικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Η πιθανότητα αυτή τελεί υπό συζήτηση με αντιπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», είπε, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Συνάντηση με τον Μαχμούντ Αμπάς

Ακόμη, ανέφερε πως θα συζητήσει τη χρήση κάποιων από αυτούς τους πόρους με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς, με τον οποίο προγραμματίζει να συναντηθεί επίσης σήμερα.

Ακόμη, ο κ. Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο.

Για τον Ρώσο πρόεδρο, η πρόταση αποτελεί κατά κύριο λόγο μέρος της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να εξευρεθεί λύση στο Μεσανατολικό.

Πριν καν υπάρξει απόφαση για τη συμμετοχή στο συμβούλιο αυτό, ο κ. Πούτιν είπε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το ποσό που ζητείται από τον κ. Τραμπ για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή στο συμβούλιό του, από ρωσικούς δεσμευμένους πόρους στο πλαίσιο λύσης του Μεσανατολικού «με δεδομένη την ειδική σχέση της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

05:54 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

05:32 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

04:52 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

04:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

