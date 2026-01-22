Πούτιν: Θα μελετήσουμε την πρόσκληση Τραμπ για ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» – Η Γροιλανδία δεν αφορά τη Ρωσία

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Ρωσίας στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.
  • Ο Πούτιν εκτίμησε πως το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούσε να καταβληθεί από «ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση».
  • Σχετικά με την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία».
Να μελετήσει την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου η Ρωσία να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, σχολίασε ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν αφορά καθόλου τη Ρωσία.

Κρεμλίνο: Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει εντολή να μελετήσει τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς εταίρους μας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Τραμπ για την πρωτοβουλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Πούτιν έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση που του απηύθυνε.

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτείται για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Πούτιν εκτίμησε πως θα μπορούσε να καταβληθεί από «ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανέφερε επίσης πως τα υπόλοιπα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Γάζα: Απέχει η Νορβηγία από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Μπαίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιφυλάξεις από άλλα κράτη

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να εκπονήσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ουσιώδες είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Rώσος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας».

Σχολιάζοντας την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία». Παράλληλα, επέκρινε τη Δανία λέγοντας πως αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία της» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

