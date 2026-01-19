Κρεμλίνο: Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έλαβε πρόσκληση» για να συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο εκτίμησε ότι «θα μείνει στην ιστορία» αν θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

«Ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης. Παράλληλα το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που λένε ότι ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία, αν θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία.

Ο Πεσκόφ τόνισε ωστόσο ότι δεν συζητά αν αυτή η κίνηση θα είναι καλή ή κακή, σημειώνοντας ότι απλώς αναφέρεται σε ένα γεγονός. «Εδώ, ίσως, είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από τη συζήτηση το αν αυτό είναι καλό ή κακό, το αν θα συμμορφώνεται ή όχι με τις παραμέτρους του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν διεθνείς ειδικοί που πιστεύουν ότι επιλύοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Και όχι μόνο στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία», συμπλήρωσε.

Εξάλλου όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία αποτελεί απειλή για τη Γροιλανδία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι υπάρχουν πολλές «ανησυχητικές πληροφορίες» τον τελευταίο καιρό και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν θα σχολιάσει τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για το νησί της Αρκτικής.

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία.