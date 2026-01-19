Κρεμλίνο: Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα

Σύνοψη από το

  • Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έλαβε πρόσκληση» για να συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Παράλληλα, το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που λένε ότι ο Τραμπ «θα μείνει στην ιστορία» αν θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν θα σχολιάσει τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για το νησί της Αρκτικής, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της Δύσης περί απειλής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο
Πηγή: ΕΡΑ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έλαβε πρόσκληση» για να συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο εκτίμησε ότι «θα μείνει στην ιστορία» αν θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

«Ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης. Παράλληλα το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που λένε ότι ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία, αν θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία.

Ο Πεσκόφ τόνισε ωστόσο ότι δεν συζητά αν αυτή η κίνηση θα είναι καλή ή κακή, σημειώνοντας ότι απλώς αναφέρεται σε ένα γεγονός. «Εδώ, ίσως, είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από τη συζήτηση το αν αυτό είναι καλό ή κακό, το αν θα συμμορφώνεται ή όχι με τις παραμέτρους του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν διεθνείς ειδικοί που πιστεύουν ότι επιλύοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Και όχι μόνο στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία», συμπλήρωσε.

Εξάλλου όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία αποτελεί απειλή για τη Γροιλανδία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι υπάρχουν πολλές «ανησυχητικές πληροφορίες» τον τελευταίο καιρό και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν θα σχολιάσει τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για το νησί της Αρκτικής.

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εθιστείτε στο φαγητό με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι εθίζονται στις ουσίες; Τι απαντά ειδικός

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Χρυσός και ασήμι: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές – Η στάση των επενδυτών

ΕΥ: Οι 10 κορυφαίες γεωπολιτικές εξελίξεις για το 2026 – Σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και μετασχηματισμού το παγκόσμιο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:05 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Νεκροί 11 μαθητές – Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

Τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ένα μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτ...
13:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σημαντική πτώση στις μετοχές μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς

Σημαντική πτώση κατέγραψαν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές  αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ...
13:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τσεχία: Πυροβολισμοί στο δημαρχείο της Χρίμπσκα – Νεκροί μια γυναίκα και ο δράστης

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και...
12:48 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: «Όπλα αποτροπής» ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι για να απαντήσουν στις απειλές Τραμπ – Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το «εμπορικό μπαζούκα»

Αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι