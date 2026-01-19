Τσεχία: Πυροβολισμοί στο δημαρχείο της Χρίμπσκα – Νεκροί μια γυναίκα και ο δράστης

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στο δημαρχείο μιας μικρής πόλης στην Τσεχία, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση. «Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.