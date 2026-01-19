Τσεχία: Πυροβολισμοί στο δημαρχείο της Χρίμπσκα – Νεκροί μια γυναίκα και ο δράστης

  • Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μικρής πόλης στην Τσεχία.
  • Ο δράστης του περιστατικού σκοτώθηκε επίσης, ενώ η αστυνομία ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, 110 χιλιόμετρα βορείως της Πράγας.
  • Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει «τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο της πόλης Χρίμπσκα

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στο δημαρχείο μιας μικρής πόλης στην Τσεχία, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.  «Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

15:10 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

14:05 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

14:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

13:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

