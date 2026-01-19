Νίκος Καραχάλιος: Κατατέθηκε η καταγγελία του κατά της Μαρίας Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο – «Ζητώ τον πειθαρχικό της έλεγχο»

Κατατέθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο η καταγγελία του Νίκου Καραχάλιου κατά της Μαρίας Καρυστιανού, κίνηση που είχε προαναγγείλει μιλώντας στον Realfm 97,8 το μεσημέρι της Κυριακής.

«Την καταγγέλλω γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει το “ειλικρινά” δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο. Επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του.

Η καταγγελία του Νίκου Καραχάλιου στον ΙΣΑ εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού:

«Υποβάλλω καταγγελία ενώπιον σας ότι στις 12/1/26 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:49 στην εκπομπή “Αποκαλύψεις του καναλιού ΑΝΤΕΝΝΑ (Λ. Κηφισίας 10, 151 21 Παράδεισος Αμαρουσίου), ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός πήρε συνέντευξη από την παιδίατρο Μαρία Καρυστιανού η οποία απευθύνθηκε στο πρόσωπό μου με προσβλητικό, αυθαίρετο και ψευδή χαρακτηρισμό που αφορά την ψυχική μου υγεία. Στο 17:52 / 32:58 λεπτό της συνέντευξης η Μαρία Καρυστιανού μετά από ερώτηση του Π. Κουσουλού, αναφερόμενη στο πρόσωπο μου απάντησε σε πανελλήνια προβολή «Ο Καραχάλιος πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά».

Η πρόσθεση της λέξης «ειλικρινά» προδίδει επιπλέον έμφαση στα λεγόμενά της. Η παράλληλη παρουσία στην εκπομπή της δικηγόρου κ. Μαρίας Γρατσία στο στούντιο αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι τα λεγόμενά της έχουν την συγκατάθεση ειδικών νομικών, αλλά και πολιτικών συνεργατών, αφού η κ. Γρατσία αποτελεί και το alter ego της στο κόμμα που από κοινού είχαν ήδη εξαγγείλει. Με την απάντησή της, αφού στηρίχτηκε σε υποθέσεις και εξήγαγε ιατρικώς αυθαίρετα συμπεράσματα (χωρίς καν να τα αιτιολογήσεις, ήθελε για μια ακόμη φορά να τραβήξει και να επικεντρώσει την προσοχή του κοινού στο πρόσωπο της ως ειδικού, εκμεταλλευομένη σκοπίμως την ιατρική ιδιότητά της, απευθύνθηκε στο καλοπροαίρετό, απονήρευτο και στερουμένου εξειδικευμένων ιατρικών γνώσεων τηλεοπτικό κοινό εν γνώση της λέγοντας ψέματα και εξάγοντας παράλογα, εξωφρενικά και πέραν κάθε κοινής λογικής συμπεράσματα. Σκοπός της ήταν να με απαξιώσει προσωπικά, επαγγελματικά αλλά και πολιτικά, να παραπλανήσει και να ψευδοπαραπληροφορήσει για την υγεία, τη δήθεν ψυχική μου κατάσταση, τη δήθεν επαγγελματική μου ανεπάρκεια, όλη την Ελλάδα, σε απευθείας, πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση (η οποία, βέβαια αναπαρήχθη σε εκατοντάδες άλλες ιστοσελίδες και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Os ad hominem επιθέσεις από ένα πρόσωπο που τυγχάνει τόσο μεγάλης προβολής είναι και επικίνδυνες και ανήθικες, υποκρύπτουν μάλιστα δόλο, αφού πλέον πολιτεύεται και γι’ αυτό προσπάθησε να με διαβάλει ως πολιτικό της αντίπαλοι κανείς, ούτε καν ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός δεν ρώτησε την ιατρική της άποψη ή τη «γνωμάτευσήν της για εμένα Το έκανε αυτοβούλως

Η ελεύθερη ιατρική εκτίμηση δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιεί αυθαίρετες ιατρικές παραδοχές, ούτε να απαλλάσσει τους ιατρούς από τις υποχρεώσεις τους, ήτοι όπως περιγράφονται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/20025) και Κώδικα περί Ιατρικών Συλλόγων (Ν. 4512/2018, από αρθρ 119 και επομ.)

Δεν θυμάμαι δε, ποτέ στην ιστορία των μίντια, άλλος γιατρός στην Ελλάδα να διατυπώνει παραπλανητικές και ψευδείς ατομικές εκτιμήσεις για την υγεία ταυτοποιημένων προσώπων σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, να γνωματεύει και να παραπέμπει αυτοβούλως σε ψυχίατρο/συνάδελφό του ονομαστικά πρόσωπο (είτε γνωστό ή άγνωστο στο τηλεοπτικό κοινό), χωρίς πειθαρχικές και έννομες συνέπειες.

Είναι επίσης γνωστό σε εσάς ότι ακόμα και να λάμβανε χώρα στο ιατρείο της η εξέταση ασθενούς της (αν και η συγκεκριμένη δεν είναι ψυχίατρος) απαγορεύεται σε όλους τους ιατρούς παγκοσμίως, ρητά και με σαφήνεια, η επεξεργασία/κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ασθενή, ενώπιον ζωντανής μετάδοσης στα ΜΜΕ.

Επειδή η παιδίατρος Μαρία Καρυστιανού δεν προκύπτει να σέβεται τον εαυτό της και την ιατρική της ιδιότητα, εξέφρασε ψευδείς, παραπλανητικές και αντιδεοντολογικές ιατρικές παραδοχές δημοσίως και επί προσωπικού οι οποίες δεν συνάδουν με την ιατρική ιδιότητά της. Η τηλεοπτική συμπεριφορά της είναι ανέντιμη, αντιδεοντολογική και ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επειδή δεν τήρησε τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρα 2, 8,17), αντιθέτως χρησιμοποίησε δολίως την ιατρική ιδιότητα ως επικοινωνιακά εφαλτήριο στο βωμό των πολιτικών της φιλοδοξιών και κατέληξε και ανακοίνωσε δημόσια αυθαίρετες ιατρικές παραδοχές και συμπεράσματα κατά του προσώπου μου, γεγονός επικίνδυνο γιατί η έλλειψη ορίων στους ιατρούς, μπορεί να ανοίξει το δρόμο και σε άλλους ιατρούς για την δημόσια απαξίωση της υπόστασης του ανθρώπου με παρόμοιες συμπεριφορές, υπό την επίφαση της δήθεν ελευθερίας έκφρασης ιατρών η οποία προκύπτει εδώ να είναι ανέλεγκτη.

ΖΗΤΩ τον πειθαρχικό της έλεγχο και την παραπομπή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α. (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών) βάσει της αρμοδιότητας εκ του τόπου όπου έλαβε χώρα η πράξη, δηλαδή όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΕ και έλαβε χώρα η συνέντευξή της

Αν δεν έχει ο ΙΣΑ τοπική αρμοδιότητα, ζητώ να επιληφθεί της καταγγελίας μου κατ’ άρθρο 10 του Συντάγματος και της διαβίβασης της παρούσας στον κατά τόπο αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, εντός της προθεσμίας των 3 ημερών με ταυτόχρονη γνωστοποίηση μου».