Καρυστιανού: «Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα» – Τι είπε για την αντιπολίτευση, τον Αλέξη Τσίπρα και τις αμβλώσεις

Σχετικά με την ταυτότητα και την ιδεολογία του νέου πολιτικού φορέα που βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά της είναι να δει την Ελλάδα να γίνεται ένα κράτος Δικαίου με την Δικαιοσύνη που του αρμόζει. Η Μαρία Καρυστιανού κράτησε κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά τις θέσεις του κόμματος και τα πρόσωπα που θα το απαρτίζουν.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ενδέχεται να προκαλέσει έκπληξη σε πολύ κόσμο.

Αναλυτικά, η Μαρία Καρυστιανού είπε στην εκπομπή «10 Παντού» του ΟΡΕΝ αναφορικά με την ταυτότητα και την ιδεολογία του κόμματος ότι: «Αυτό το κίνημα των πολιτών, το οποίο όντως οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν σε αυτό το εγχείρημα εθελοντικά. Αυτό δείχνει την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος ώστε να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Θα μείνω στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε “Δεν φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, φοβόμαστε όμως αυτούς που θα σας πλαισιώσουν”».

«Έχουμε δει ότι θα γίνουν προσπάθειες να αμαυρώσουν την προσπάθεια και την ταυτότητα που θα έχει αυτό το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά στα της ταυτότητας και της ιδεολογίας, έχω να πω ότι το “Δεξιά” και “Αριστερά” είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Και συγχωρέστε με, αλλά εγώ έχω δει πολλές φορές τους πολιτικούς να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους. Όπως και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά. Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα; Όταν μιλάς για ένα κράτος Δικαίου, ισονομία, ισοπολιτεία, διαφάνεια, λογοδοσία, αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα», σημείωσε.

«Άκουγα για Δικαιοσύνη, για κράτος Δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα κι έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος Δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δεν θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύων για μας είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος Δικαίου», τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Σε ερώτηση ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της για να αλλάξει η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα και πώς θα επέλεγε την ηγεσία του Αρείου Πάγου, για παράδειγμα, τόνισε: «Βεβαίως και έχουμε αποφασίσει, δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι’ αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν τα πάντα απ’ αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

Αναφορικά με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το κόμμα και εάν θα συνεργαστεί με στελέχη της «Νίκης», είπε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα ακόμα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται απ’ όλους τους χώρους, αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μιας και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά».

Ερωτηθείσα πιο συγκεκριμένα εάν βρίσκονται στην ομάδα της ο κ. Πατσίκας, που ήταν πολέμιος των εμβολίων και ο κ. Νικολόπουλος, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Ο κ. Πατσίκας είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει οργανωτικά, είναι ένας από πάρα πολλούς πολίτες που συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι στην ομάδα».

Σχετικά με την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά ότι είναι αντίθετος με τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του κόμματος, λόγω της δίκης, και γι’ αυτούς που μιλούν για «προσωπική φιλοδοξία», η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη την στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι, με ίσως ένα-δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν… Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο».

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κ. Καρυστιανού: «Θα γίνει μια δίκη στην οποία δεν είναι κανείς κατηγορούμενος από την Hellenic Train που διαφήμιζε την τηλεδιοίκηση και έλεγε “τι ωραία τηλεδιοίκηση έχω, ελάτε να ταξιδέψετε”. Δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι που “έφαγαν” τα χρήματα της 717, δεν είναι κατηγορούμενα άτομα υπεύθυνα για την πυρόσφαιρα. Όπως είδατε σε αυτό το δυστύχημα που δυστυχώς συνέβη στην Ισπανία, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε».

Ερωτηθείσα για το επιχείρημα συγγενών ότι ζημιώνεται ο αγώνας για Δικαιοσύνη λόγω της εμπλοκής της με την πολιτική, είπε: «Μα αυτό προσπαθώ να σας πω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει Δικαιοσύνη. Πάει να γίνει με όρους σικέ (η δίκη), να μπει μια ταφόπλακα, να συγκαλυφθεί η υπόθεση».

Για το αν επιθυμεί να κυβερνήσει και τις δημοσκοπήσεις

«Η φιλοδοξία δεν είναι να αλλάξουμε το επάγγελμά μας, αλλά αυτή τη φορά η κοινωνία να βρει πραγματικούς εκπροσώπους στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ, γιατί δεν ξέρω αν εγώ θα είμαι επικεφαλής. Θέλω όμως να δω τους πολίτες να παίρνουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Να μπουν στη Βουλή, να προσφέρουν έργο. Να έχει ο κόσμος επιτέλους αυτούς που θα τον εκπροσωπήσουν» είπε η κ. Καρυστιανού απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Σε άλλη ερώτηση, εάν σκοπεύει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα για να κυβερνήσει, τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι το κίνημα των πολιτών, να διεκδικήσει και να κάνει πράξεις αυτά που λέει. Όχι, δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα γιατί μπορεί να μας εκπλήξει όλους».

Σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, απάντησε: «Σας μιλώ ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι δημοσκοπήσεις. Με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με άλλους πολίτες για να αλλάξει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μου. Για τα κόμματα διαμαρτυρίας, αυτούς που φωνάζουν αλλά δεν προχωράνε σε έργα δεν έχω καθόλου καλή γνώμη. Εμείς βγαίνουμε με επιχειρήματα».

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ότι ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί δεχθήκαμε τόση κριτική όταν τόσο καιρό τα νιώθαμε δίπλα μας. «Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που τα έκανε να αλλάξουν στάση απέναντί μας από τη στιγμή που παραμένουν ίδιες οι θέσεις μας. Ήμουν καλή και με στήριζαν και τώρα είμαι η κακιά. Κακολογούν και προσπαθούν να αμαυρώσουν την αγνότητα και την καθαρότητα που μας ένωσε. Δεν άλλαξα εγώ θέση, άλλαξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντί μου και υπάρχει αυτή η επίθεση», τόνισε.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ

Σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε, όχι με επιχειρήματα. Και μάλιστα με μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Εμείς οι πολίτες που ζήσαμε τις εποχές των μνημονίων, δεν ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει και συμπολίτες μου λόγω αυτής της κατάστασης. Εμείς δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς, δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε. Θα ήθελα να δω τις μελέτες και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κ. Τσίπρας για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο συνοδεύονταν με την υποθήκευση της περιουσίας χώρας για 100 χρόνια. Και φυσικά θα ήθελα να δω και τη μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Αν δεν υπάρχουν αυτά, σημαίνει ότι ήταν μια επιπόλαιη υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου και άρα η κριτική μου ήταν δίκαιη. Προφανώς και η κριτική μου εστιάζει και στα δύο κόμματα που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και μας έφτασαν στα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ».

Σε άλλο ερώτημα, εάν έχει υπάρξει πολιτικός αρχηγός που να της είχε ζητήσει να ενταχθεί στο δικό του κόμμα και να κατέβει μαζί του υποψήφια, απάντησε: ναι, πάνω από ένα κόμματα.

Για το δικαίωμα στην άμβλωση: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε αρχικά πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της μητέρας και του εμβρύου» συνέχισε και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη, είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται».

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μία θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι; Την στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική για διάφορους ιατρικούς λόγους – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν» είπε η κ. Καρυστανού και συμπλήρωσε: «Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλουμε να λειτουργεί η κοινωνία μας, μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα».