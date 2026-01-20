Γάζα: Απέχει η Νορβηγία από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Μπαίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιφυλάξεις από άλλα κράτη

  • Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας.
  • Αντιθέτως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποδέχθηκαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο νεοπροταθέν από τον Ντόναλντ Τραμπ “Συμβούλιο Ειρήνης”, όντας μεταξύ των πρώτων που επιδοκίμασαν την πρωτοβουλία.
  • Πολλές κυβερνήσεις αντέδρασαν επιφυλακτικά στο σχέδιο του Τραμπ, με την Ιταλία και τον Καναδά να δίνουν αμφίσημες απαντήσεις, ενώ η Γαλλία αρνήθηκε κατηγορηματικά. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι ο ιδρυτικός χάρτης θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έτσι όπως παρουσιάζεται «σήμερα» αυτό το σχέδιο, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντρέας Μότζφελντ στην εφημερίδα Aftenposten.

Στο Συμβούλιο αυτό θα προεδρεύει ισοβίως ο Τραμπ και θα ξεκινήσει το έργο του διευθετώντας τη σύγκρουση στη Γάζα, για να επεκταθεί αργότερα και να ασχοληθεί με άλλες συρράξεις, σύμφωνα με μια επιστολή και το προσχέδιο του ιδρυτικού χάρτη του.

Αντιθέτως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποδέχθηκαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο νεοπροταθέν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ “Συμβούλιο Ειρήνης”, δήλωσε την Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, τοποθετώντας το Αμπού Ντάμπι μεταξύ των πρώτων κυβερνήσεων που επιδοκίμασαν δημόσια την πρωτοβουλία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα ΗΑΕ είναι έτοιμα «να συμβάλουν ενεργά στην αποστολή του Συμβουλίου Ειρήνης, υποστηρίζοντας μεγαλύτερη συνεργασία, σταθερότητα και ευημερία για όλους», υπογραμμίζοντας την επίσημη ευθυγράμμιση του Αμπού Ντάμπι με την νέα προσπάθεια επίλυσης συγκρούσεων της Ουάσινγκτον.

Η αποδοχή του Αμπού Ντάμπι σημειώνεται καθώς κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αντέδρασαν επιφυλακτικά στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο έχει σκοπό να ξεκινήσει με τη σύγκρουση στη Γάζα προτού διευρυνθεί για την αντιμετώπιση και άλλων συγκρούσεων, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του καταστατικού χάρτη που είδε το Ρόιτερς.

Οι επιφυλάξεις άλλων κρατών

Ορισμένοι ηγέτες προσέφεραν αμφίσημες απαντήσεις. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως η χώρα της είναι «έτοιμη να κάνει αυτό που μας αναλογεί», ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά Μάικ Κάρνεϊ δήλωσε πως η Οτάβα συμφώνησε «επί της αρχής» εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών.

Η συμπερίληψη ενός ‘καταστατικού χάρτη’ στην επιστολή πρόσκλησης προκάλεσε ανησυχίες σε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την εργασία των Ηνωμένων Εθνών, που, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειές του να βάλει τέλος σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Το συμβούλιο θα έχει ισόβιο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη μέλη θα περιοριστούν σε τριετείς θητείες εκτός εάν καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες του συμβουλίου και να κερδίσουν μια μόνιμη έδρα, αναφέρει η επιστολή.

«Αυτό προσφέρει απλώς την ιδιότητα του μόνιμου μέλους σε χώρες εταίρους που καταδεικνύουν βαθιά δέσμευση στην ειρήνη, την ασφάλεια, και την ευημερία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Η Ουγγαρία εξέδωσε επίσης αδιαμφισβήτητη αποδοχή, ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις απέφυγαν δημόσια σχόλια, εκφράζοντας ιδιωτικά ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες του σχεδίου για την εξουσία του ΟΗΕ. Αντιθέτως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατηγορηματικώς ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει.

