Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο»

Σύνοψη από το

  • Ένα συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά, ανέβασε στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
  • Στο βίντεό του καταγράφει τη μικρή απόσταση του χώρου του μοντάζ από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη. Ο παρουσιαστής αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο».
  • Ο Αρναούτογλου περιγράφει το γραφείο του εκλιπόντος με τα λουλούδια και τις φωτογραφίες του. Κλείνοντας την ανάρτησή του, προσθέτει: «Τόσα χρόνια αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ένα συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά, ανέβασε στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στο βίντεό του καταγράφει τη μικρή απόσταση του χώρου του μοντάζ από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο».

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα. Είμαστε εδώ στο μοντάζ, αυτός είναι ο διάδρομος, θα κάνω ακριβώς 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ. “Καλημέρα Ελλάδα”. Αυτό εδώ ήταν το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη, είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα και το γραφείο του εδώ με τα λουλούδια και τις φωτογραφίες του. Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο», λέει ο ίδιος στο βίντεο, περιγράφοντας τη στιγμή με συγκίνηση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσθέτει με λίγα αλλά φορτισμένα λόγια: «Τόσα χρόνια αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Κακοκαιρία: Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου την Τετάρτη – Τι ισχύει για τις απουσίες υπαλλήλων

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Στο περιθώριο η βιοτεχνία – Χωρίς παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής και ενέργειας ο κυβερ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:12 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσ...
18:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Είμαι πολύ κενή πάλι, μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίγαμε αγκαλίτσα

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα...
14:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο – Ντύνομαι όπως γουστάρω

Το Σάββατο θα προβληθεί η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή στο «Τετ Α Τετ». Η δημοφιλής τραγουδί...
09:07 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ιωάννου – Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι