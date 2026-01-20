Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο»

Ένα συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά, ανέβασε στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στο βίντεό του καταγράφει τη μικρή απόσταση του χώρου του μοντάζ από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο».

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα. Είμαστε εδώ στο μοντάζ, αυτός είναι ο διάδρομος, θα κάνω ακριβώς 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ. “Καλημέρα Ελλάδα”. Αυτό εδώ ήταν το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη, είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα και το γραφείο του εδώ με τα λουλούδια και τις φωτογραφίες του. Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο», λέει ο ίδιος στο βίντεο, περιγράφοντας τη στιγμή με συγκίνηση.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προσθέτει με λίγα αλλά φορτισμένα λόγια: «Τόσα χρόνια αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο».