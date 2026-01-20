Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Είμαι πολύ κενή πάλι, μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίγαμε αγκαλίτσα

Σύνοψη από το

  • Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.
  • Η Ιωάννα Τούνη έκανε μία ανάρτηση στα social media περιγράφοντας τη συναισθηματική της κατάσταση ενόψει της δίκης.
  • Η ίδια γράφει χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη και η ίδια έκανε μία ανάρτηση στα social media περιγράφοντας τη συναισθηματική της κατάσταση ενόψει της δίκης.

Συγκεκριμένα η Ιωάννα Τούνη ανέβασε μία φωτογραφία από το σπίτι της και πάνω σε ένα τραπεζάκι ξεχωρίζει μία κορνίζα με μία εικόνα από την παιδική της ηλικία. Η ίδια βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας της.

Η Ιωάννα Τούνη γράφει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

Εθνική σύνταξη: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα ποσά

Επίδομα μητρότητας: Ποιοι πληρώνονται αύριο από τον e-ΕΦΚΑ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο – Ντύνομαι όπως γουστάρω

Το Σάββατο θα προβληθεί η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή στο «Τετ Α Τετ». Η δημοφιλής τραγουδί...
09:07 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ιωάννου – Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα ...
04:45 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο...
04:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι