Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Είμαι πολύ κενή πάλι, μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίγαμε αγκαλίτσα

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη και η ίδια έκανε μία ανάρτηση στα social media περιγράφοντας τη συναισθηματική της κατάσταση ενόψει της δίκης.

Συγκεκριμένα η Ιωάννα Τούνη ανέβασε μία φωτογραφία από το σπίτι της και πάνω σε ένα τραπεζάκι ξεχωρίζει μία κορνίζα με μία εικόνα από την παιδική της ηλικία. Η ίδια βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας της.

Η Ιωάννα Τούνη γράφει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα».