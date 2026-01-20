Bloomberg: Συνομιλίες Chevron – Τουρκίας για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Σύνοψη από το

  • Σε συνομιλίες με τη Chevron βρίσκεται η Τουρκία για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Η κρατική Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.
  • Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας.
  • Η κίνηση αυτή θα ακολουθούσε τη συμφωνία του Ιανουαρίου με την Exxon Mobil Corp για κοινές έρευνες. Εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε: «Ως πάγια πολιτική, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

υδρογονάνθρακες

Σε συνομιλίες με τη Chevron βρίσκεται η Τουρκία για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.

Ο αξιωματούχος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του γιατί οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.  Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας, τονίζει το Bloomberg κάνοντας αναφορά στη συμφωνία του Ιανουαρίου με την Exxon Mobil Corp για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό της πληροφορίας, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την τουρκική TPAO.

«Η Chevron διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες. Ως πάγια πολιτική, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Chevron στο Bloomberg. «Ως πάγια πολιτική, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία και προηγουμένως έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron εκμεταλλεύεται πεδία σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

Εθνική σύνταξη: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα ποσά

Επίδομα μητρότητας: Ποιοι πληρώνονται αύριο από τον e-ΕΦΚΑ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:43 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους κατοίκους να ετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο πληθυσμός και οι αρχές του νησιού της Αρκτικής πρέ...
18:26 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δανία: «Make America Go Away» – Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

Ένα κατάστημα ενδυμάτων στην Κοπεγχάγη λάνσαρε ένα κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ ως απάντηση ...
18:09 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφων...
17:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μακρόν: Τι κρύβεται πίσω από την εμφάνιση με μπλε γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» στο Νταβός – «Θα πρέπει να με ανεχτείτε έτσι»

Αίσθηση προκάλεσε στο Νταβός η εμφάνιση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι