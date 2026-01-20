Bloomberg: Συνομιλίες Chevron – Τουρκίας για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Σε συνομιλίες με τη Chevron βρίσκεται η Τουρκία για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.

Ο αξιωματούχος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του γιατί οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές. Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Τουρκίας, τονίζει το Bloomberg κάνοντας αναφορά στη συμφωνία του Ιανουαρίου με την Exxon Mobil Corp για κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό της πληροφορίας, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την τουρκική TPAO.

«Η Chevron διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες. Ως πάγια πολιτική, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Chevron στο Bloomberg. «Ως πάγια πολιτική, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, τη Ρωσία και τη Σομαλία και προηγουμένως έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron εκμεταλλεύεται πεδία σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.