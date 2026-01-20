Netflix: Αναθεωρεί την προσφορά του για την Warner Bros. Discovery – Τώρα δίνει όλο το ποσό σε μετρητά

Σύνοψη από το

  • Η Netflix αναθεώρησε την προσφορά της για την Warner Bros. Discovery, δηλώνοντας ότι είναι πλέον έτοιμη να πληρώσει το σύνολο του ποσού για την Warner Bros. και την HBO σε μετρητά.
  • Η νέα προσφορά σε μετρητά, η οποία ανακοινώθηκε περίπου έξι εβδομάδες μετά την αρχική συμφωνία, στοχεύει να αποτρέψει την εχθρική προσφορά εξαγοράς που έκανε η Paramount για το σύνολο της WBD.
  • Η Netflix προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, με την WBD να έχει απορρίψει την Paramount και να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με τη Netflix αφήνει τους επενδυτές σε καλύτερη θέση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Netflix: Αναθεωρεί την προσφορά του για την Warner Bros. Discovery – Τώρα δίνει όλο το ποσό σε μετρητά

Στην συνεχιζόμενη διαμάχη για το μέλλον της Warner Bros. Discovery, η Netflix δήλωσε σήμερα ότι είναι πλέον έτοιμη να πληρώσει το σύνολο του ποσού για την Warner Bros. και την HBO σε μετρητά, αντί για ένα μείγμα μετρητών και μετοχών.

Η Netflix και η Warner Bros. Discovery, εν συντομία WBD, ανακοίνωσαν το τροποποιημένο σχέδιο την Τρίτη το πρωί, περίπου έξι εβδομάδες μετά την αρχική σύναψη της μεγα-συμφωνίας που θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του θεάματος.

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η νέα προσφορά σε μετρητά θα βοηθήσει να αποτραπεί η εχθρική προσφορά εξαγοράς που έκανε η Paramount για το σύνολο της WBD.

Η Netflix προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD για το κινηματογραφικό στούντιο και τα περιουσιακά στοιχεία streaming της εταιρείας, τα οποία πρόκειται να διαχωριστούν σε μια νέα εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με την ονομασία Warner Bros. αργότερα φέτος.

Το CNN και άλλα κανάλια που ανήκουν στην WBD θα ενταχθούν σε μια ξεχωριστή εταιρεία με την ονομασία Discovery Global.  Η Netflix είχε προηγουμένως προσφέρει 23,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και το υπόλοιπο σε μετοχές της Netflix, επιτρέποντας στην Paramount να υποστηρίξει ότι η προσφορά της σε μετρητά ήταν ανώτερη.

Η Netflix ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί «μέσω ενός συνδυασμού διαθέσιμων μετρητών, πιστωτικών διευκολύνσεων και δεσμευμένων χρηματοδοτήσεων».

Αυτό «απλοποιεί τη δομή της συναλλαγής, παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την αξία για τους μετόχους της WBD και επιταχύνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας των μετόχων της WBD», ανέφεραν οι εταιρείες σε δελτίο τύπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της WBD, David Zaslav, δήλωσε την Τρίτη ότι μόλις η εταιρεία ολοκληρωθεί η εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η WBD θα προγραμματίσει μια ειδική συνέλευση των μετόχων για να ψηφίσουν σχετικά με τη συμφωνία. Αναμένει ότι αυτό θα συμβεί την Άνοιξη.

Η Paramount έχει προβλέψει την αναθεώρηση της προσφοράς σε μετρητά και προχωρά με το σχέδιό της να αγοράσει μετοχές στην τιμή των 30 δολαρίων η καθεμία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, David Ellison, απείλησε επίσης με αντιπαράθεση, υποσχόμενος να ορίσει μια ομάδα μελών του διοικητικού συμβουλίου φιλικών προς την Paramount για να αναλάβουν το διοικητικό συμβούλιο της WBD.

Η WBD απέρριψε την Paramount και υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη Netflix και η δημιουργία της Discovery Global αφήνουν τους επενδυτές σε καλύτερη θέση.

Ο Samuel A. Di Piazza, Jr., πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της WBD, δήλωσε την Τρίτη το πρωί: «Με τη μετάβαση σε εξ ολοκλήρου χρηματική αντιπαροχή, μπορούμε πλέον να προσφέρουμε την απίστευτη αξία της συγχώνευσής μας με τη Netflix με ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα, παρέχοντας παράλληλα στους μετόχους μας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα στρατηγικά σχέδια της διοίκησης για την αξιοποίηση της αξίας των εμβληματικών εμπορικών σημάτων και της παγκόσμιας εμβέλειας της Discovery Global».

