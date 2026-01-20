Πόσο καλά γνωρίζεις την Αθήνα; Ακόμα κι αν μένεις χρόνια στην πρωτεύουσα, ακόμα κι αν έχεις ανακαλύψει τα εμβληματικά αθηναϊκά στέκια, ακόμα κι αν έχεις επισκεφτεί τις πιο δημοφιλείς συνοικίες της πόλης, πιστεύεις πως θα μπορούσες να αναγνωρίσεις με ευκολία μία γνωστή περιοχή της Αθήνας αν έβλεπες φωτογραφίες της από μία άλλη εποχή;

Το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από φωτογραφικά αρχεία, αποτυπώνει το παλιό αστικό τοπίο της Αθήνας και σε καμία περίπτωση οι εικόνες αυτές δεν μοιάζουν με την πόλη που ξέρουμε σήμερα. Μία από αυτές τις φωτογραφίες είναι και η παρακάτω. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια γνωστή οδός των Αθηνών φαίνεται στη φωτογραφία; Έχετε περάσει σίγουρα από το σημείο.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Πατησίων

Σταδίου

3ης Σεπτεμβρίου

Αμαλίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1958 βλέπετε την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ονομάστηκε από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843.

Είναι μονής κατεύθυνσης οδός που ξεκινά από τη πλατεία Ομονοίας και συνεχίζει προς τα βόρεια, περνώντας από τη πλατεία Βικτωρίας για να καταλήξει στην οδό Αγίου Μελετίου κοντά στη Πλατεία Αμερικής. Η κατασκευή της οδού σταμάτησε στο ύψος της Αγ. Μελετίου γιατί αντέδρασε μία ισχυρή οικογένεια που είχε κτήματα στην περιοχή.

Γύρω στα 1890 η οδός ήταν γεμάτη περιβόλια. Στην αρχή της οδού, αρχικά υπήρχε ρέμα όπου τα κάρα του Δήμου άδειαζαν τα σκουπίδια. Σταδιακά η 3η Σεπτεμβρίου έγινε μία από τις κεντρικές οδούς της παλιάς Αθήνας όπου ζούσαν πολλοί άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας.

Σε όλο το μήκος της οδού συναντά κανείς κτίρια που είναι αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, όπως μεταξύ άλλων το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ένα πενταόροφο κτίριο τεχνοτροπίας αρ ντεκό, σε σχέδια του αρχιτέκτονα της Εθν. Τράπεζας Ν. Ζουμπουλίδη.

πηγή φωτογραφίας: Liza’s Photographic Archive of Greece – Facebook