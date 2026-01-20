Δένδιας: Κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ για ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας και εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης

Την κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ, σε συνέχεια της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, για την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας τους, αλλά και τη θετική διάσταση της παρουσίας του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Αθήνα «στο πλαίσιο των ήδη άριστων και στρατηγικών αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε, σήμερα, σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του κ. Κατζ στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών αλλά και συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέσβης ε.τ Μιχαήλ Σπινέλλης και ο διευθυντής του Γραφείου Διπλωματικού Συνδέσμου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Από την πλευρά του Ισραήλ, συμμετείχαν επίσης, o πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγος Amir Baram, o διευθυντής του Γραφείου του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Idan Perez, ο στρατιωτικός γραμματέας του υπουργού, ταξίαρχος Guy Markizano, ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας του Ισραήλ, λοχαγός Shay Hodera, ο επικεφαλής της SIBAT (Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας) ταξίαρχος Yair Kulas και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ευρώπης και ΝΑΤΟ του Πολιτικο-Στρατιωτικού Επιτελείου Yonatan Kedar.

Δένδιας: Στόχος μας η Ελλάδα από «χώρα πελάτης» και «αγοραστής» να γίνει μια χώρα συμπαραγωγός-παραγωγός καινοτόμων προϊόντων

«Η αμυντική μας συνεργασία πλέον», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας, «καλύπτει ολόκληρο το φάσμα: από την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και τις κοινές ασκήσεις, μέχρι τη στρατηγική σύγκλιση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία».

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, «πριν από λίγες εβδομάδες υπογράψαμε το πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας για το 2026» όπου, όπως είπε, περιλαμβάνονται «29 δράσεις στην Ελλάδα και 25 δράσεις στο Ισραήλ».

«Σήμερα, επίσης, μιλήσαμε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στη μελέτη των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα, σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Όπως επίσης να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της συνεργασίας μας είναι το αμυντικό μας οικοσύστημα. Όλοι ξέρουν ότι το Ισραήλ είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων σε ζητήματα ανάπτυξης καινοτόμων αμυντικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών: αντιπυραυλικά συστήματα, αντι-drone συστήματα, αισθητήρες, πλατφόρμες cyber» εξήγησε ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το Ισραήλ», συνέχισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «από χώρα που εδώ και λίγες δεκαετίες αγόραζε όλα τα όπλα που χρειαζόταν για την άμυνά του, έχει καταφέρει σήμερα να βρίσκεται στην κορυφή, στην αιχμή των τεχνολογιών άμυνας».

Όπως υπογράμμισε, «μελετήσαμε το ισραηλινό μοντέλο και επί τη βάσει αυτού, δημιουργήσαμε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στόχος μας είναι η Ελλάδα από “χώρα πελάτης” και “αγοραστής” μόνον αμυντικών συστημάτων, να γίνει μια χώρα συμπαραγωγός-παραγωγός, καινοτόμων προϊόντων χαμηλού σχετικά κόστους και διττής χρήσης. Ήδη τα αποτελέσματα, σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας του ΕΛΑΚ, είναι προφανή. Από συστήματα αντι-drone που εξοπλίζουν τον ελληνικό Στόλο μέχρι την κατασκευή δικών μας, ελληνικών drones».

«Στο πλαίσιο αυτό», ανέλυσε, «μας ενδιαφέρει και έχουμε συνεννοηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με τους αντίστοιχους ισραηλινούς φορείς. Και περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνεργασία».

«Ένας άλλος πυλώνας συνεργασίας είναι η Τριμερής με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, “3+1”. Δηλαδή, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γενικά, λειτουργούμε ως ένας άξονας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε, στην περιοχή μας πολλά διακυβεύονται από αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε. Αλλά, ακριβώς, για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή, υλοποιούμε την “Ατζέντα 2030”, η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ανταλλάξαμε απόψεις για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, του υπογράμμισα τον σταθεροποιητικό και έντιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, διατηρώντας αμυντικές σχέσεις με το Ισραήλ και εγκάρδιες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Έχει κάνει σχετική τοποθέτηση τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών. Και, βέβαια, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και υποστηρίξαμε το δικαίωμα σας, κύριε υπουργέ, για αυτοάμυνα. Και στηρίζουμε το αίτημα για την επιστροφή της σορού και του τελευταίου ομήρου».

Επίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογό του «για τη στήριξη την οποία παρέχουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου».

«Την προηγούμενη, μόλις, εβδομάδα, παραχωρήσαμε στρατιωτικό υλικό για να μπορεί ο λιβανέζικος στρατός να αντιμετωπίσει προκλήσεις που συναρτώνται με την τρομοκρατία» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Συνομιλήσαμε για τη Συρία, για την επόμενη ημέρα εκεί, για την ανάγκη προστασίας όλων των πληθυσμιακών ομάδων, όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων» επισήμανε ακόμη ο κ. Δένδιας και ξεκαθάρισε: «Η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία και τον Λίβανο αποτελεί για εμάς μέγιστη, ύψιστη προτεραιότητα».

Ευχαρίστησε τον κ. Κατζ «για την παρουσία του» και έκλεισε αναφέροντας: «Θεωρώ ότι οι συζητήσεις μεταξύ μας αποτελούν πάντα ένα σκαλοπάτι για τη βελτίωση των σχέσεων μας, αλλά λειτουργούν και ως σταθεροποιητικός παράγων για την ευρύτερη περιοχή».

Κατζ: Φιλοδοξούμε να διευρύνουμε την εταιρική μας σχέση

Από την πλευρά του, ο κ. Κατζ αναφερόμενος στην επίσκεψή του, υπογράμμισε ότι αποτελεί «έναν σημαντικό σταθμό στη σπουδαία και βαθιά συμμαχία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Πρόκειται για μια εταιρική σχέση στην οποία είμαστε πλήρως προσηλωμένοι και φιλοδοξούμε να τη διευρύνουμε και να την εμβαθύνουμε. Μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, μεταξύ Ιερουσαλήμ και Αθήνας, υπάρχει ένας σαφής κοινός παρονομαστής: ο δεσμός ανάμεσα σε δύο δημοκρατίες, δύο ιστορικές παγκόσμιες πρωτεύουσες, καθεμία με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά, που έθεσαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και αποτελούν πηγή έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο» τόνισε.

«Όμως», συνέχισε, «υπάρχει κάτι ακόμη πιο ισχυρό από το κοινό μας παρελθόν – και αυτό είναι το κοινό μέλλον που ανοίγεται μπροστά στους λαούς μας και σε ολόκληρη την περιοχή. Ένα μέλλον που στηρίζεται στη συνεργασία, στην ένωση δυνάμεων και στη δέσμευση για σταθερότητα, ασφάλεια και ελευθερία. Η σημερινή μου επίσκεψη αποσκοπεί στη συνέχιση και την περαιτέρω εμβάθυνση όχι μόνο των ισχυρών δεσμών φιλίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο δημοκρατιών που μοιράζονται παρόμοιες αξίες, κοινή κοσμοθεωρία και σαφή συμφέροντα ασφάλειας».

«Κατά τα τελευταία χρόνια -και στους ρόλους μου ως υπουργός Μεταφορών, υπουργός Οικονομικών, υπουργός Ενέργειας και υπουργός Εξωτερικών- εργάστηκα μαζί με τους Έλληνες εταίρους μας για την προώθηση περιφερειακών έργων στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των μεταφορών, μέσω μιας ξεκάθαρης αντίληψης: η πολιτική ευημερία και η εθνική ασφάλεια πορεύονται χέρι-χέρι. Μαζί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, προωθήσαμε -και συνεχίζουμε να προωθούμε- το έργο “Σιδηρόδρομος της Ειρήνης”, τον οικονομικό διάδρομο που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής, παράλληλα με το έργο του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου και πρόσθετα ενεργειακά έργα» εξήγησε.

«Σήμερα, ως υπουργός Άμυνας, η δέσμευσή μου είναι ξεκάθαρη: να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται μια αληθινή εταιρική σχέση – μια σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες, σε βαθιά αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών και των ηγεσιών, και σε πρακτική συνεργασία επί του πεδίου. Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συνεργασίας, ανταλλάσσουμε σχετικές πληροφορίες, προωθούμε αμυντική και τεχνολογική μας συνεργασία, πραγματοποιούμε κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις και ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία – όλα αυτά αποτελούν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τα συστήματα ασφάλειας τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας» ανέλυσε ο κ. Κατζ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία σε νέα ύψη – και έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή, να εδραιώσουν παρουσία μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρακλαδιών -στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή- και να υλοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους. Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα, καθώς και μια ακόμη φίλη χώρα και των δύο, η Κύπρος, στέκονται ενωμένες απέναντι σε πραγματικές απειλές για ολόκληρη την περιφερειακή τάξη» υπογράμμισε.

«Αποδίδουμε», είπε, «μεγάλη σημασία στην ελληνική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, μια συμμαχία που διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία και βασίζεται σε μια περιφερειακή στρατηγική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει κοινά συμφέροντα σε τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας».

«Το Ισραήλ», συμπλήρωσε, «δεσμεύεται στην ενίσχυση αυτής της συμμαχίας και τη θεωρεί μοχλό για την εμβάθυνση των πολιτικών, αμυντικών και στρατηγικών δεσμών, καθώς και για την εδραίωση της επιρροής και της σταθερότητας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Έρχομαι εδώ σε ημέρες κατά τις οποίες το Κράτος του Ισραήλ διατηρεί αυξημένη εγρήγορση και πλήρη ετοιμότητα για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων» είπε και πρόσθεσε: «Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ενός σύνθετου πολέμου σε επτά διαφορετικά μέτωπα, στο οποίο το Ισραήλ απέδειξε τη δύναμή του και την ικανότητά του να ενεργεί με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απειλή κατά της ασφάλειας των πολιτών του – έτσι είμαστε προετοιμασμένοι και σήμερα».

«Όποιος ονειρεύεται να γυρίσει την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλει έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή να ανασυστήσει αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα συναντήσει μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών κρατών, με την ικανότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους» επισήμανε και συμπλήρωσε: «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με κάθε τρόπο για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, μιας συνεργασίας που αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, κοινό συμφέρον και κεντρικό πυλώνα για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, σταθερότερου και πιο ευημερούντος μέλλοντος για ολόκληρη την περιοχή».