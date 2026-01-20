Λαβρόφ: Η Βρετανία δεν θα πρέπει πλέον να αποκαλείται «Μεγάλη» – Στο ναδίρ οι σχέσεις Μόσχας – Λονδίνου

διεθνή

Λαβρόφ: Η Βρετανία δεν θα πρέπει πλέον να αποκαλείται «Μεγάλη» – Στο ναδίρ οι σχέσεις Μόσχας – Λονδίνου

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία δεν θα πρέπει πλέον να αποκαλείται Μεγάλη Βρετανία καθώς είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αποκαλεί επίσημα τον εαυτό της «Μεγάλη».

«Νομίζω πως η Βρετανία θα πρέπει να αποκαλείται απλώς Βρετανία γιατί ‘Μεγάλη Βρετανία’ είναι το μοναδικό παράδειγμα μιας χώρας που αποκαλεί τον εαυτό της ‘Μεγάλη’», είπε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους καθώς μιλούσε σχετικά με την αποικιοκρατία έπειτα από σχόλια που έκανε για τη Γροιλανδία.

Η εκπρόσωπός του έδωσε στη συνέχεια τον λόγο για να θέσει ερώτηση στον Ίβορ Μπένετ, τον ανταποκριτή του βρετανικού Sky News: «Χωρίς παρεξήγηση», είπε ο Λαβρόφ.  Ο Λαβρόφ είπε πως ένα άλλο παράδειγμα χώρας που αυτοαποκαλούνταν «μεγάλη» ήταν η «Μεγάλη Σοσιαλιστική Λαϊκή Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία» υπό τον Μουάμαρ Καντάφι. «Όμως δεν υφίσταται πλέον».

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αποκαλείται συνήθως «Velikobritaniya», ή Μεγάλη Βρετανία, στα ρωσικά.

Στο ναδίρ οι σχέσεις Βρετανίας-Ρωσίας

Την ώρα που οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να επαναρρυθμίσουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα και να εξασφαλίσουν ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στη Βρετανία έχει αποδοθεί το στάτους του υπ΄αριθμόν ένα δημόσιου εχθρού της Ρωσίας.

Στη ρωσική κρατική τηλεόραση η «Ύπουλη Αλβιώνα», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τους τηλεπαρουσιαστές ειδήσεων, θεωρείται μια δολοπλόκος παγκόσμια δύναμη υπηρεσιών πληροφοριών που ανακατεύεται στα παρασκήνια από την Ουάσινγκτον μέχρι το Ιράν σε μια διπρόσωπη προσπάθεια να υπονομεύσει τα συμφέροντα της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο.

Η Βρετανία υποστηρίζει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Δύση έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα οι μεν τους δε για εκστρατείες κατασκοπείας μιας έντασης χωρίς προηγούμενο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

 

17:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

