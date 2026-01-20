Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν δύο αντιδήμαρχοι για τον θάνατο 62χρονου που κατασπαράχθηκε από αδέσποτα στην Πυλαία

  • Ένοχοι για τον θάνατο 62χρονου, ο οποίος κατασπαράχθηκε από σκυλιά σε ρέμα στην Πυλαία τον Μάρτιο του 2020, κρίθηκαν δύο αντιδήμαρχοι των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη. Στην αρμοδιότητά τους ήταν η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
  • Αμφότεροι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη δια παραλείψεως. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.
  • Απολογούμενοι, οι δύο αντιδήμαρχοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επέρριψαν τις ευθύνες ο καθένας στον άλλον δήμο. Η εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει «αδιανόητο να κατασπαράσσεται άνθρωπος σήμερα στη Θεσσαλονίκη σήμερα από αδέσποτα… μέσα στην πόλη».
Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήρια Θεσσαλονίκη

Ένοχοι για τον θάνατο 62χρονου, ο οποίος κατασπαράχθηκε από σκυλιά σε ρέμα στην Πυλαία τον Μάρτιο του 2020, κρίθηκαν δύο αντιδήμαρχοι – των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας -Χορτιάτη. Στην αρμοδιότητά τους ήταν η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Πρόκειται για τον πρώην αντιδήμαρχο του δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Δημητριάδη, αλλά και τον νυν αντιδήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιωάννη Καρτάλη. Αμφότεροι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών και εννέα μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη δια παραλείψεως. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν δύο υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής αδέσποτων.

Απολογούμενοι, οι δύο αντιδήμαρχοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και μάλιστα επέρριψαν τις ευθύνες ο καθένας στον άλλον δήμο. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι επίθεση έγινε στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και τόνισε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν είχε δεχθεί ποτέ καταγγελία για την αγέλη.

Από την πλευρά του, ο κ. Καρτάλης υποστήριξε ότι το επίμαχο σημείο είναι στα όρια των δύο δήμων, τονίζοντας ωστόσο ότι η επίθεση έγινε στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Προηγουμένως στην αγόρευσή της η εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή μόνο του κ. Καρτάλη και την αθώωση του κ. Δημητριάδη λόγω αμφιβολιών.

«Είναι αδιανόητο να κατασπαράσσεται άνθρωπος σήμερα στη Θεσσαλονίκη σήμερα από αδέσποτα. Δεν έγιναν στη ζούγκλα ή στο δάσος, αλλά μέσα στην πόλη», είπε και συμπλήρωσε ότι ενημερώθηκε αποκλειστικά ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη για την αγέλη και μάλιστα με καθυστέρηση, αφού είχε προηγηθεί κι άλλο περιστατικό στις αρχές του ίδιου μήνα.

