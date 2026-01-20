Ιωάννινα: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλά και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά την κατανάλωση αλκοόλ από δύο ανήλικες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν μετά την κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν σε πλατεία της πόλης δύο ανήλικες εμφανώς μεθυσμένες. Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Όπως προέκυψε, τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει ποτό, το οποίο είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον συλληφθέντα 16χρονο ανήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.