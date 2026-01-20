Ιωάννινα: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του

Σύνοψη από το

  • Δύο ανήλικες εντοπίστηκαν σε πλατεία των Ιωαννίνων εμφανώς μεθυσμένες και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο για ιατρικές φροντίδες.
  • Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου, καθώς προέκυψε ότι τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει ποτό που είχαν προμηθευτεί από αυτόν.
  • Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας για το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοόλ
Photo: FREEPIK

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλά και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά την κατανάλωση αλκοόλ από δύο ανήλικες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν μετά την κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν σε πλατεία της πόλης δύο ανήλικες εμφανώς μεθυσμένες. Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Όπως προέκυψε, τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει ποτό, το οποίο είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον συλληφθέντα 16χρονο ανήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

ENIKOS NETWORK

17:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

