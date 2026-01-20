Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους των μπλόκων – «Είναι η στιγμή ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί»

Σύνοψη από το

  • Η συζήτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των μπλόκων επικεντρώθηκε στην επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών θεμάτων, που είχαν ήδη επισημανθεί στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και διατηρήθηκε ανοιχτός ο δίαυλος διαλόγου.
  • Σχετικά με τις σημερινές συσκέψεις των μπλόκων, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι “είναι η στιγμή ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί”, τονίζοντας πως “η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει”.
  • Οι εκπρόσωποι των μπλόκων έθεσαν θέματα όπως εκκρεμότητες αποζημιώσεων από το 2021, ζητήματα μελισσοκομίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων. Χαρακτηρίστηκε ευνοϊκή η ρύθμιση για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, όπου δεν θα ισχύσει εφέτος ο ΑΤΑΚ και ο ΚΑΕΚ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας είχε δίωρη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από τις Σέρρες, τη Δράμα, τα Γρεβενά, τον ΄Εβρο την Εύβοια ,την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν στο ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα που αποσχολούν τους αγρότες των συγκεκριμένων περιοχών.

Ύστερα από τη συνάντηση, στην οποία μετείχαν οι υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, καθώς και οι ΓΓ Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή συνάντηση αφορούσε κυρίως στην αντιμετώπιση και την επίλυση κάποιων τεχνικών ζητημάτων. Το είχαμε άλλωστε προσδιορίσει από χθες, μετά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό, ότι υπήρχαν κάποια επιμέρους ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά χρειαζόταν κάποιες διευκρινίσεις. Αφορούσαν κυρίως στο θέμα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, που είναι σημαντικό ζήτημα για πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος, αλλά βεβαίως και σε παρεμπίπτοντα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε.

Νομίζω ότι απαντήσαμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που έχει τεθεί. Ελπίζω οι αγρότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Έδωσε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα. Πάντα είχε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και πλέον καλούνται όλοι, με την ευθύνη που ο καθένας μπορεί να φέρει, να πάρουν αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας.

Φυσικά αναφέρομαι στις επικείμενες συσκέψεις που θα έχουν, εντός της ημέρας, σχετικά με την συνέχεια των κινητοποιήσεων και του κλεισίματος των δρόμων. Είναι η στιγμή που ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει. Είναι η στιγμή που και οι ίδιοι οι αγρότες, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιήσεων, έχοντας πάρει πολλές απαντήσεις και έχοντας καταφέρει πολλά, να λάβουν και οι ίδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί».

Τα θέματα που τέθηκαν

Για τις εκκρεμότητες αναφορικά με τις αποζημιώσεις από το 2021 που αφορούν στις πυρκαγιές αλλά και τη θεομηνία “Ντάνιελ”, καθώς και θέματα που αφορούν στον μελισσοκομικό τομέα της Εύβοιας έθεσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος από την Εύβοια, Μπάμπης Τσιβίκας. Πρόσθεσε ότι γνωστοποιήθηκαν στον υπουργό επιπλέον κάποια τοπικά θέματα για την κτηνοτροφία, για σφαγεία αλλά και ζητήματα για το ΑΤΑΚ.

Το θέμα που υπάρχει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, όπου πάνω από 80.000 ΑΦΜ είναι μπλοκαρισμένα λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων έθεσε υπόψη του κ. Τσιάρα ο επικεφαλής του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Χαρακτήρισε ευνοϊκή τη ρύθμιση της κυβέρνησης ότι για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων δεν θα ισχύσει εφέτος ο ΑΤΑΚ και ο ΚΑΕΚ, αλλά με μία υπεύθυνη δήλωση θα γίνει κανονικά η πληρωμή των παραγωγών. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει δέσμευση μέχρι το Μάρτιο να γίνει η εξόφληση όσων από αυτούς δεν έλαβαν τη Βασική Ενίσχυση.

Τέλος, τέθηκαν και θέματα ελληνοποιήσεων και την διενέργεια συστηματικών ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ

περισσότερα
