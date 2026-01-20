Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ στην Κωνσταντινούπολη – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Σακίλ Ο'Νιλ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’ Νιλ, στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν ανάρτησε στη τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, φωτογραφίες από την απρόσμενη συνάντησή του με τον Σακίλ Ο’Νιλ, τις οποίες συνοδεύει με ένα emoji μπάλας μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Σε φωτογραφίες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο θρύλος του ΝΒΑ απεικονίζονται να παίζουν στο γήπεδο, να δίνουν τα χέρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες. Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Σακίλ Ο'Νιλ

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι διευκρίνισε η Κεραμέως για την επέκταση τους και τις αυξήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης λόγω φόβων για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:21 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Πρωθυπουργός Δανίας για Γροιλανδία: «Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας»

«Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας, ...
14:35 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Κατεδάφισαν με μπουλντόζες κτίρια στην έδρα του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – Βίντεο

Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαισ...
14:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νταβός: «Καρφιά» της Φον ντερ Λάιεν για τον Τραμπ – «Όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι»

Ισχυρή  απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και την επι...
13:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Πώς η κρίση στις σχέσεις Γαλλίας- Γερμανίας υπονομεύει την προσπάθεια της ΕΕ για κοινό μέτωπο απέναντι στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσει μια αποφασιστική και ενιαία στάση απέναντι σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι