Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ στην Κωνσταντινούπολη – ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’ Νιλ, στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν ανάρτησε στη τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, φωτογραφίες από την απρόσμενη συνάντησή του με τον Σακίλ Ο’Νιλ, τις οποίες συνοδεύει με ένα emoji μπάλας μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Σε φωτογραφίες, ο Τούρκος πρόεδρος και ο θρύλος του ΝΒΑ απεικονίζονται να παίζουν στο γήπεδο, να δίνουν τα χέρια μετά το τέλος του παιχνιδιού και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες. Μάλιστα φωτογραφήθηκαν και με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ.