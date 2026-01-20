Χατζηδάκης – Σκέρτσος: Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 – Οι 7 μεγάλοι στόχοι και οι 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες

Στην πλήρη χαρτογράφηση των μεγάλων πρωτοβουλιών, μεταρρυθμίσεων, αλλά και έργων για το τρέχον έτος προχώρησε η κυβέρνηση -και εν είδει δέσμευσης προς τους πολίτες όπως πολλάκις αναφέρθηκε- μέσω της συνέντευξης Τύπου που έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη.

Τίτλος της συνέντευξης ήταν: «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026».

Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς, και το 2019 και το 2023. Και, με αφετηρία την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της -και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού του χρόνου που έφυγε, αλλά και των προτεραιοτήτων για την τρέχουσα χρονιά, προσέθεσε. Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής, υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε σχετικό ερώτημα δε, που δέχθηκε μετά την παρουσίαση, ο αντιπρόεδρος είπε ότι το 2027 είναι εκλογικό έτος, όμως, συμπλήρωσε, το 2026 είναι χρονιά δουλειάς. Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση δημοσιοποιεί επόμενες πρωτοβουλίες και έργα, είναι ενδεικτικό ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι το 2026 χρονιά μεταρρυθμίσεων, «για να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες στις εκλογές του 2027». Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι «μία κυβέρνηση που τιμά τις δεσμεύσεις της», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος παρατήρησε ότι όσο πιο συνεπής είναι η κυβέρνηση στις υποσχέσεις της, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει η ΝΔ να νικήσει στις εκλογές. «Υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι στα μεγάλα λόγια», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης.

Στη βασική παρουσίαση, η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης είναι αδιάπτωτη, υπογράμμισε εξ άλλου ο αντιπρόεδρος και εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή της δημοσιότητας. «Θέλουμε διαφάνεια και έντιμη σχέση με τους πολίτες, είτε συμφωνούν μαζί μας είτε όχι», τόνισε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας και το προεκλογικό μότο της ΝΔ, «το είπαμε, το κάναμε».

Απολογισμός του 2025

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κάνοντας τον απολογισμό του 2025. Με την εισαγωγική παρατήρηση ότι σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα, επεσήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να υπάρχει πρόοδος για όλους. Ενώ σε μια από τις πρώτες αναφορές του, σημείωσε τον διπλασιασμό πόρων για το ΕΣΥ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για κατάρρευση της Υγείας, όπως υπογράμμισε.

Αυτά τα έξι χρόνια αποδεδειγμένα συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη, συγκεκριμένα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, τους θεσμούς και τα δικαιώματα, είπε ακόμη.

Αναλυτικά, ο Άκης Σκέρτσος παρέθεσε τα 40 σημαντικότερα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, στην οικονομία χαρακτήρισε κορυφαία στιγμή την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μεταξύ των έξι οικονομιών της ΕΕ που καταγράφουν πλεονάσματα και συγχρόνως είναι δραστική η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 50 μονάδες. Άλλο επίτευγμα στα οικονομικά, η επιθετική αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

Ακολούθησαν τα επιτεύγματα στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την τεχνολογία, στην εργασία και τη στέγαση, στην υγεία, το κράτος δικαίου, την εκπαίδευση, την άμυνα.

Δεσμεύσεις για το 2026

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2026. Ξεκίνησε δε, από τους επτά μεγάλους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής:

– Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων.

– Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

– Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.

– Ενίσχυση του κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος.

– Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

– Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.

– Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αμέσως μετά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026:

– Για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα.

– Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου.

– Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που περιλαμβάνει και νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές).

– Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο.

– Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας.

– Αναμόρφωση κληρονομικού δικαίου.

– Νομοθέτηση κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

– Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

– Νόμιμη μετανάστευση.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος παρουσίασε 30 μεταρρυθμίσεις και έργα σε τομείς όπως: φορολογία, αύξηση κατώτατου μισθού, Υγεία, ψηφιακή κάρτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άμυνα, μεγάλα έργα (Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης, σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης), αναβάθμιση σιδηροδρομικών έργων και συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, οριστικό και ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, παιδεία, προστασία του καταναλωτή. Για αυτό το τελευταίο ο Κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, μέσω της οποίας θα μπορεί, με εύχρηστο τρόπο, να συγκρίνει εθνικές και διεθνείς τιμές σε βασικά αγαθά.

Η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού, είναι μερικά, ακόμη, έργα και πρωτοβουλίες, όπως επίσης έργα σε 238 παραλίες της χώρας προκειμένου να είναι προσβάσιμες στου ΑΜΕΑ.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ένα ειδικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης. Όχημα αντιμετώπισης του οποίου είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, θέμα το οποίο ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Υπογραμμίζοντας, ειδικότερα, τη σημασία κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες ανεξαρτήτως του τόπου που γεννιέται, παρουσίασε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 12 παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Η συνέντευξη έκλεισε με την τοποθέτηση της γενικής γραμματέως Συντονισμού Εύης Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. σε χρόνο κατά πολύ πιο σύντομο σε σύγκριση με τα ΕΣΠΑ, ανέφερε, επίδοση που φέρνει τη χώρα μας στην 5η θέση της ΕΕ. Έκανε δε, συγκεκριμένη αναφορά σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, ο μετασχηματισμός της οικονομίας και τέλος, οι θεσμοί και η δημόσια διοίκηση.

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, ο Κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η ΝΔ είναι σταθερά υπέρ της συνεννόησης με άλλες πολιτικές δυνάμεις, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ένα από αυτά το Εθνικό Απολυτήριο.

Επιπροσθέτως, ο Άκης Σκέρτσος, απαντώντας σε ερώτημα για τη μικρο-οικονομία, είπε ότι θα υπάρξουν ορατές αλλαγές στο πεδίο του εισοδήματος (φορολογία, αύξηση μισθών κά).

Για FIR Αθηνών και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέντευξη Τύπου τέθηκε και το πρόσφατο πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Για το θέμα αυτό ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και θα γίνει… whatever it takes.

Σχετικά με τα αγροτικά, ο Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κρίση αφήνει πίσω της το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το δίκαιο σύστημα απονομής των αγροτικών επιδοτήσεων μετά από 45 χρόνια, ενώ ανέδειξε και τη σημασία του διακομματικού διαλόγου που ξεκινά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεισφέρει σε αυτόν και η αντιπολίτευση.

