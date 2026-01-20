Νταβός: «Καρφιά» της Φον ντερ Λάιεν για τον Τραμπ – «Όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι»

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε ισχυρή απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και τους δασμούς, δηλώνοντας ότι τα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την ΕΕ στην οικοδόμηση μιας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης.
  • Για την Γροιλανδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και εργάζεται για την μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην περιοχή.
  • Η ΕΕ θα αφιερώσει ένα τμήμα της αύξησης των αμυντικών δαπανών στην δημιουργία ευρωπαϊκής παγοθραυστικής υποδομής και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ισχυρή  απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών, υποσχέθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης.  «Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

Συγκεκριμένα, για την Γροιλανδία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ είναι λάθος.

«Εργαζόμαστε για την μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Γροιλανδία. Θα συνεργασθούμε στενά με την Γροιλανδία και την Δανία για να ορίσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την τοπική οικονομία και τις υποδομές», τόνισε. «Θεωρώ ειδικότερα ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα τμήμα της αύξησης των αμυντικών μας δαπανών στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής παγοθραυστικής υποδομής και άλλου βασικού εξοπλισμού απαραίτητου για την ασφάλεια στην Αρκτική».

«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική». «Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για την Γροιλανδία.

Η ασφάλεια στην Αρκτική μπορεί να επιτευχθεί μόνο από κοινού. Γι’ αυτό οι προτεινόμενοι πρόσθετοι δασμοί είναι λάθος, ειδικά μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων.  Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο.  Η συμφωνία είναι συμφωνία. Και όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι, ανέφερε ακόμη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

 

15:21 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

14:35 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

13:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

12:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

