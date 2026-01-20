Νταβός: Ο Ζελένσκι θα πάει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μόνον εφόσον τα έγγραφα είναι έτοιμα για υπογραφή με τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ακύρωσε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός λόγω «σοβαρού κρυολογήματος». Η συμμετοχή του είχε προβλεφθεί για την Τετάρτη.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα μεταβεί στο Νταβός μόνο εφόσον τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ και ένα σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα προς υπογραφή.
  • Ο Ζελένσκι παρέμεινε στο Κίεβο για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ρωσικού αεροπορικού πλήγματος που έθεσε εκτός λειτουργίας τη θέρμανση στο 50% των πολυκατοικιών. Τόνισε: «επιλέγω την Ουκρανία σε αυτή την περίπτωση, όχι το οικονομικό φόρουμ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δεν θα μπορέσει τελικά να μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός λόγω ενός «σοβαρού κρυολογήματος», δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος στη Γενεύη.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει, δυστυχώς, να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός», που είχε προβλεφθεί για αύριο, Τετάρτη, γιατί «άρπαξε ένα σοβαρό κρυολόγημα», δήλωσε ο Ρολάντο Γκόμες σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Έπειτα από ένα πέρασμα το Σάββατο από το Λονδίνο, ο Γκουτέρες πήγε στην Ελβετία για να συναντήσει τους ειδικούς αντιπροσώπους και απεσταλμένους του που συμμετέχουν στην ετήσια συνάντησή τους.

«Η συνάντηση αυτή τελείωσε τώρα και είναι καθ΄οδόν προς τη Νέα Υόρκη», είπε ο Γκόμες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εφόσον τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα για να υπογραφούν εκεί.

Ο Ζελένσκι, που αναμενόταν να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σήμερα, είπε πως χρειάστηκε να μείνει στο Κίεβο για να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μεγάλου ρωσικού αεροπορικού πλήγματος στη διάρκεια της νύχτας που έθεσε εκτός λειτουργίας την παροχή θέρμανσης σε περίπου το 50% των πολυκατοικιών στην πόλη.

«Βέβαια, επιλέγω την Ουκρανία σε αυτή την περίπτωση, όχι το οικονομικό φόρουμ, αλλά τα πάντα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Επειδή είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερωτήσεις σε συνομιλία με μέσα ενημέρωσης στο WhatsApp.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Πώς η κρίση στις σχέσεις Γαλλίας- Γερμανίας υπονομεύουν την προσπάθεια της ΕΕ για κοινό μέτωπο απέναντι στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσει μια αποφασιστική και ενιαία στάση απέναντι σ...
12:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προανήγγειλε με ΑΙ φωτογραφία την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ – «Έδαφος μας από το 2026»

Νέο μήνυμα για τη Γροιλανδία έστειλε μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,...
10:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 300 drones και με πυραύλους – Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Νυκτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600...
10:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τι είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ – Το αποκαλυπτικό έγγραφο που εστάλη στις χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συστήσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ελέγχεται από εκείνον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι