Ρόδος: Στο νοσοκομείο 18χρονος που έπεσε θύμα άγριας ομαδικής επίθεσης μέσα σε σπίτι – Τον χτυπούσαν με ρόπαλα και λοστούς

Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα ατόμων έπεσε ένας 18χρονος μέσα σε σπίτι, στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα μονοκατοικίας στην οδό Σοφοκλέους, όπου βρισκόταν ο 18χρονος, και του επιτέθηκαν με λοστούς και ρόπαλα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο 18χρονος μεταφέρθηκε από τον 47χρονο πατέρα του, αλβανικής καταγωγής, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει προς το παρόν τη λήψη κατάθεσης, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική».

Στο μεταξύ, συγγενικό πρόσωπο του 18χρονου κατήγγειλε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι το θύμα ήταν μόνο του στο σπίτι, όταν η ομάδα 10 ατόμων έσπασε την πόρτα και άρχισε να τον χτυπά με μεταλλικά αντικείμενα. Στην ανάρτηση γίνεται περιγραφή για τραυματισμούς στο κεφάλι, ράμματα, αιμορραγία από το αυτί του 18χρονου, στοιχεία που αποτυπώνουν την ανησυχία ότι έχει υποστεί σοβαρή κάκωση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και την σύλληψη των δραστών της επίθεσης.