Λάρισα: Συνελήφθη άνδρας που ούρησε σε παρτέρι και έβρισε αστυνομικούς που του έκαναν παρατήρηση – «Αντέδρασα υπερβολικά»

  • Άνδρας συνελήφθη στη Λάρισα και βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, κατηγορούμενος για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο κατηγορούμενος ούρησε σε παρτέρια επί της οδού Ρούζβελτ και στη συνέχεια έβρισε αστυνομικούς που του έκαναν παρατήρηση, αρνούμενος να δώσει τα στοιχεία του και αντιστάθηκε στην προσαγωγή.
  • Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι «Αντέδρασα υπερβολικά, ήταν μεγάλο λάθος».
Μπλεξίματα με το νόμο είχε ένας άνδρας στην Λάρισα, ο οποίος το πρωί της Κυριακής (19/01) συνελήφθη και χθες βρέθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της απείθειας, βίας κατά υπαλλήλων και εξύβρισης κατά συρροή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κατηγορούμενος έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση βρέθηκε στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Διαθέσιμη όμως τουαλέτα στο σημείο που βρισκόταν δεν υπήρχε και κατέληξε τελικά να ουρήσει στα παρτέρια επί της οδού Ρούζβελτ, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Όμως έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς οι οποίοι τον προέτρεψαν να «μαζευτεί» γιατί κυκλοφορούσε κόσμος. Εκείνη τη στιγμή ο κατηγορούμενος τους έβρισε, δεν έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητας του και αργότερα αντιστάθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον βάλουν μέσα στο περιπολικό για να τον προσαγάγουν.

«Αντέδρασα υπερβολικά, ήταν μεγάλο λάθος» είπε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος ο οποίος κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.

