Επιβάτης καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από σκύλο στον ηλεκτρικό – «Ήταν χωρίς φίμωτρο»

Επίθεση από σκύλο κατήγγειλε πως δέχθηκε ένας άνδρας στον ηλεκτρικό, την περασμένη Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Θωμάς μιλώντας στο Action24 ανέφερε πως μπήκε στον ηλεκτρικό στα Κάτω Πατήσια, και αντίκρισε τον σκύλο με έναν συνοδό, χωρίς φίμωτρο. «Με αρπάζει το σκυλί, στο πόδι μου, και μου λέει μία κυρία “έχετε αίματα”».

Στη συνέχεια, ο κ. Θωμάς επεσήμανε ότι ο συνοδός εξαφανίστηκε και πήγε μόνος του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Βγήκα έξω στον σταθμό Αττικής με τον κύριο, έψαχνα τον σταθμάρχη, κάποιον σεκιουριτά, την Αστυνομία, δεν βρήκα κανέναν. Εν τω μεταξύ ο κύριος είχε εξαφανιστεί. Πήγα μόνος μου στο νοσοκομείο». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το σκυλί ήταν ροτβάιλερ χωρίς φίμωτρο. Έχουμε κι εμείς σκυλιά και τα προσέχουμε. Έκανα αναφορά στην ΣΤΑΣΥ και στο υπουργείο Υποδομών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Τραμ και αστικών μέσων σταθερής τροχιάς ΣΤΑΣΥ, Ηλίας Μανιατάκης, εξήγησε όσα ισχύουν για τα σκυλιά στα ΜΜΜ.

«Πλην από τα σκυλιά βοηθείας, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να φέρουν φίμωτρο. Και τα μικρά να είναι σε κλουβί. Και ο ιδιοκτήτης πρέπει να φέρει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού του ζώου. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Είμαστε υπέρμαχοι της υγιεινής και της ασφάλειας των πολιτών. Αλλά την ευθύνη την έχει ο πολίτης που φέρνει μαζί του το ζώο».

