Φώτης Σπύρος: «Βρήκα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο»

Ο Φώτης Σπύρος εξήγησε πως η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται πλέον σε καλό στάδιο, ενώ έχει επιστρέψει ενεργά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ όπως πρέπει, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά».

Ο Φώτης Σπύρος μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις που δοκιμάστηκαν και για τις αναπόφευκτες αναθεωρήσεις που έφερε αυτή η οριακή εμπειρία.

«Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δεν σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις».

«Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν» περιέγραψε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Φώτης Σπύρος στάθηκε σε όσους του έδωσαν δύναμη και νόημα, τονίζοντας πως τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο. «Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου».