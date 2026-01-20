Αρχίζει στο Νταβός το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ στην Ελβετία, «δεν είναι ευπρόσδεκτος» – ΦΩΤΟ

  • Το επίσημο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αρχίζει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας, με προγραμματισμένες ομιλίες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ.
  • Η ετήσια συνάντηση επισκιάζεται από την επικείμενη άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται αύριο, Τετάρτη, στο Νταβός για να κάνει μια ομιλία.
  • Περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στη Ζυρίχη, έπειτα από έκκληση κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς, κρατώντας ένα πανό που έφερε την επιγραφή «Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσεκτος!».
Ελβετία, Ντάβος, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαδηλώσεις, Τραμπ
πηγή: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Το επίσημο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αρχίζει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας. Κατά την πρώτη ημέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ.

Επιπλέον υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft Σάτια Ναντέλα.

Η ετήσια συνάντηση επισκιάζεται από την εκφρασμένη επιθυμία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ αναμένεται αύριο, Τετάρτη, στο Νταβός και είναι επίσης προγραμματισμένο να κάνει μια ομιλία.

Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ  – «Δεν είναι ευπρόσδεκτος»

Περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη Ζυρίχη, έπειτα από έκκληση κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς, για να διαμαρτυρηθούν για την έλευση του Αμερικανού προέδρου στο φόρουμ του Νταβός, κρατώντας ένα πανό που έφερε την επιγραφή «Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσεκτος!».

«Όχι WEF, όχι ολιγαρχία, όχι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι!», έγραφε επίσης αυτό το πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές στο κέντρο της πόλης.

Το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS μέτρησε περισσότερους από 2.000 διαδηλωτές.

Ελβετία, Ντάβος, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαδηλώσεις, Τραμπ
πηγή: EPA/MICHAEL BUHOLZER
Ελβετία, Ντάβος, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαδηλώσεις, Τραμπ
πηγή: EPA/MICHAEL BUHOLZER
Ελβετία, Ντάβος, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαδηλώσεις, Τραμπ
πηγή: EPA/MICHAEL BUHOLZER

 

«Περισσότερο παρά ποτέ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ειναι ένα αληθινό τσίρκο όπου συγκεντρώνονται ολιγάρχες, αυταρχικοί ηγέτες και αφεντικά επιχειρήσεων και συζητούν για το πώς θα διατηρήσουν την κερδοφορία των εταιρειών τους. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι ανήκουμε στην παγκόσμια αντίσταση κατά των αυταρχικών ηγετών και του φασισμού και γι’ αυτό διαδηλώνουμε στη Ζυρίχη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους οργανωτές, ο Φίλιπ Σμιτ της ακροαριστερής Κίνησης για το Σοσιαλισμό.

«Είναι σημαντικό για εμάς να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της συμμετοχής αυταρχικών ηγετών (…) όπως ο Τραμπ και ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο ισραηλινός πρόεδρος, υπεύθυνος για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», κατήγγειλε προσθέτοντας ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντικό να διαδηλώσουμε για την αλληλεγγύη και για ένα κόσμο χωρίς συγκρούσεις».

Περίπου 3.000 συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σ’ αυτό το χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων για τη συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν μέχρι την Πέμπτη η παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη υπό το γενικό τίτλο «Πνεύμα Διαλόγου».

Μεταξύ αυτών είναι πολυάριθμοι κορυφαίοι πολιτικοί και εκατοντάδες ηγέτες επιχειρήσεων.

