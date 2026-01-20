Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στη Βασιλίσσης Όλγας – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη μπήκε ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας χθες το βράδυ, αγνοώντας τις απαγορευτικές σημάνσεις. – Η ενέργεια του ασυνείδητου οδηγού δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα στον γνωστό μονοδρομημένο δρόμο. – Στο βίντεο αποτυπώνεται η επικίνδυνη στιγμή, ωστόσο ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε ατύχημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στη Βασιλίσσης Όλγας – Δείτε βίντεο

Βασικά μαθήματα… οδήγησης  πρέπει να (ξανα)ξεκινήσει ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που χθες (19/01) το βράδυ αγνόησε τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις και μπήκε ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της πόλης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ο ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να μπει ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο όχημα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας και στρίβει δεξιά σε κάθετη οδό την ίδια ώρα που δεκάδες οχήματα διασχίζουν τη λεωφόρο.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στην κοιλιά: H 5λεπτη άσκηση στο σπίτι που μειώνει τη «χαλάρωση» μετά τα 50 και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Ογκολόγος διαπίστωσε ξαφνικά ότι είχε καρκίνο του μαστού: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα»

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:24 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά τη...
08:28 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας...
08:04 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σήμερα η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας για τις τελικές αποφάσεις – Συγκρατημένα αισιόδοξοι στην κυβέρνηση

Περισσότερες από τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση χθες (19/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, του Πρωθυπ...
05:53 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 2...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι