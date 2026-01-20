Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στη Βασιλίσσης Όλγας – Δείτε βίντεο

Βασικά μαθήματα… οδήγησης πρέπει να (ξανα)ξεκινήσει ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που χθες (19/01) το βράδυ αγνόησε τις σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις και μπήκε ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της πόλης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ο ασυνείδητος οδηγός αποφάσισε να μπει ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο όχημα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας και στρίβει δεξιά σε κάθετη οδό την ίδια ώρα που δεκάδες οχήματα διασχίζουν τη λεωφόρο.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.