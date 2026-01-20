Ο σύντροφός της δεν την υποστήριξε όταν εκείνη αρρώστησε – «Αποφάσισα να τον χωρίσω»

Μία γυναίκα, χρήστης του Reddit είπε ότι ο σύντροφός της άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες για το μέλλον τους μόλις λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, γεγονός που την οδήγησε να επιλέξει τον μόνιμο χωρισμό.

Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι το αγόρι της της ζήτησε ένα “διάλειμμα” λίγο καιρό μετά τη νοσηλεία της, λόγω μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί το μέλλον του μαζί της λόγω των συχνών προβλημάτων της υγείας της.

Η γυναίκα, αντί να δεχτεί να του δώσει λίγο περιθώριο, αποφάσισε να τον χωρίσει μόνιμα, αλλά μετά στράφηκε στην κοινότητα του Reddit, ώστε να ρωτήσει τους αναγνώστες αν πήρε τη σωστή απόφαση.

“Μου το ανακοίνωσε την πιο ακατάλληλη στιγμή”

Στην ανάρτησή της, η γυναίκα εξήγησε ότι το αγόρι της είπε πως θέλει να μείνει για λίγο καιρό μόνος του, «λίγες ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου», αφού εκείνη πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο.

Έγραψε ότι η στιγμή φάνηκε ιδιαίτερα σκληρή, καθώς συνέβη «ακριβώς πριν το δείπνο της Πρωτοχρονιάς με την οικογένειά μου».

Η χρήστης του Reddit είπε ότι το αγόρι της προχώρησε ακόμα περισσότερο, παραδεχόμενος ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ένα μέλλον μαζί της λόγω της υγείας της.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, ανησυχούσε για το «να φροντίσει το σπίτι και τα μελλοντικά τους παιδιά, όποτε εκείνη δεν θα ένιωθε καλά».

Διευκρίνισε ότι, ενώ έχει προβλήματα υγείας, αυτά δεν την έχουν εμποδίσει ποτέ να είναι ανεξάρτητη.

«Δεν έχω το καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά ούτε και το χειρότερο», έγραψε, τονίζοντας ότι καταφέρνει να φροντίζει τις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Η γυναίκα εξήγησε ότι αντιμετωπίζει δύσκολες περιόδους κάθε μήνα, μαζί με πόνους περιόδου και ημικρανίες. Παρά αυτά, σημείωσε ότι «ποτέ δεν απέφυγα να κάνω πράγματα ή να αναλάβω ευθύνες».

H γυναίκα στην ανάρτησή της, περιγράφει μια συγκεκριμένη περίπτωση όταν λόγω ενός έντονου κρυολογήματος, το οποίο επιδεινώθηκε από το άσθμα της, το ζευγάρι ακύρωσε κάποια ραντεβού αλλά πέρασαν χρόνο μαζί, στο σπίτι.

«Περάσαμε χρόνο στο σπίτι μου, παρακολουθώντας τηλεόραση και μείναμε αγκαλιά», έγραψε, εξηγώντας ότι το αγόρι της είχε δει από πρώτο χέρι πόσο υπέφερε.

Παρόλα αυτά , οι αμφιβολίες του για το κοινό τους μέλλον φαίνονταν να γίνονται πιο στέρεες.

Η χρήστης του Reddit είπε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί την την πρόταση του αγοριού της, αφού άκουσε τις ανησυχίες του.

«Δεν μπορούσα να δω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο αφού μου είπε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πια μέλλον μαζί μου», παραδέχτηκε.

“Δεν γίνεται να μ’ αγαπά με προϋποθέσεις”

Αν και το αγόρι της επέμεινε ότι την αγαπά και δεν θα δει κανέναν άλλον, εκείνη ένιωσε ότι τα λόγια του, τελούν υπό προϋποθέσεις.

Έγραψε ότι της φαινόταν σαν να πίστευε πως «δεν θα προχωρήσει η σχέση αν δεν αναρρώσω ως δια μαγείας από όλα τα προβλήματα υγείας μου».

Αυτή η συνειδητοποίηση προκάλεσε φόβο για το το μακροπρόθεσμο μέλλον της σχέσης τους.

«Νιώθω πως θα ζήσω τη ζωή μου φοβούμενη για χειρότερες, ανεξέλεγκτες επιπλοκές στην υγεία μου», εξήγησε.

Όλοι οι αναγνώστες υποστήριξαν την απόφασή της.

“Δεν γινόταν να προχωρήσεις μαζί του”

Κάποιος έγραψε ότι το να ζητάς διάλειμμα αμέσως μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν «ουσιαστικά ένας ήπιος χωρισμός».

«Το να ζητάς ‘διάλειμμα’ αμέσως μετά τη νοσηλεία του άλλου και να λες ανοιχτά ότι δεν μπορείς να φανταστείς μέλλον μαζί της εξαιτίας της υγείας της, είναι ήδη ένας χωρισμός».

«Σου απέδειξε πως, η υποστήριξή του είναι υπό όρους και εσύ έχει κάθε δίκιο να τον πιστέψεις, έγραψε χαρακτηριστικά ο σχολιαστής».

Ένας άλλος σχολιαστής εστίασε στο τι αποκαλύπτουν τα λόγια του για τις μελλοντικές ευθύνες. Σημείωσε ότι δεν είχε δείξει «κανένα ενδιαφέρον να αναλάβει τα παιδιά ή το σπίτι σας».

Στο τέλος της ανάρτησής της, η γυναίκα εξέφρασε σαφήνεια και αποφασιστικότητα. «Ας μην με βρει ποτέ ξανά τέτοιου είδους αγάπη», έγραψε, και κλείνοντας με την ευχή να βελτιωθεί η υγεία της και να καταφέρει να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση του 2026.