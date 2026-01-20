Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ενισχύεται η εκδοχή του ελαττωματικού συνδέσμου – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών της Ισπανίας για τη σιδηροδρομική τραγωδία της Κυριακής (20/1), που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς η κατάσταση των βαγονιών που κατέληξαν σε τάφρο, δημιουργούν φόβους ότι μπορεί κάποιοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε για πλήρη διαλεύκανση, ενώ ενισχύεται η εκδοχή για ελαττωματικό σύνδεσμο σιδηροτροχιάς.

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που λειτουργούσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας το έβδομο και το έκτο βαγόνι, ανέφερε πηγή στο Reuters. H πληροφορία για κενό λόγω ελαττωματικού συνδέσμου στη σιδηροτροχιά θεωρείται πλέον το «κλειδί» για τις έρευνες.

A piece seems to have been cut out of a spanish rail track causing two trains to collide with serious consequences. Not sure if sabotage has been excluded but we may want to make any citizen from countries that behave unfriendly leave.. pic.twitter.com/XNcdcauKbI — 1st Roboeconomist, Church of the pointed finger (@climatebabes) January 19, 2026

Το συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, Semaf, από τον Αύγουστο, προειδοποιούσε με επιστολή του στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, Adif, ότι απαιτείται μείωση του ορίου ταχύτητας, αναφέροντας, μάλιστα, δονήσεις σε πολλά δρομολόγια.

Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Οι νεκροί από την σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 40, ενώ τουλάχιστον 150 είναι οι τραυματίες. Δραματικές είναι οι εκκλήσεις συγγενών που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς είναι ακόμη αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Οικογένειες και φίλοι των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Reina Sofia της Κορόμπα τη Δευτέρα για να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση των αγαπημένων τους προσώπων.

Ένας άνδρας ονόματι Πριέτο δήλωσε στο CNN ότι ήρθε στο νοσοκομείο επειδή ο φίλος του, ένας στρατιωτικός γιατρός που μόλις είχε επιστρέψει από μια αποστολή στο Ιράκ, αγνοούνταν μετά τo δυστύχημα, ενώ ένας 40χρονος απευθύνει εκκλήσεις για την αγνοούμενη σύζυγό του.

Η προκαταρτική αναφορά

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική αναφορά που επικαλείται το CNN, μόλις 20 δευτερόλεπτα χώριζαν τoν εκτροχιασμό του τρένου της Iryo και την πρόσκρουση του άλλου τρένου.

Το πίσω μέρος του τρένου που εκτροχιάστηκε και πέρασε στις παρακείμενες γραμμές, διαχειριζόταν η ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Iryo. Χτυπήθηκε από το μπροστινό μέρος του τρένου με κατεύθυνση νότια, που εκμεταλλευόταν η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe. Αυτό οδήγησε και τα δύο οχήματα να ανατραπούν, με τα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου να βυθίζονται σε ανάχωμα.

«Όλοι οι ειδικοί στους σιδηροδρόμους που ήταν εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά μπερδεμένοι», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «εξαιρετικά ασυνήθιστο», επισημαίνοντας ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο ενός επενδυτικού έργου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και το τρένο ήταν σχετικά καινούργιο.

Κατά τον πρόεδρο των Ισπανικών Σιδηροδρόμων, η τραγωδία σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα, είτε με τον εξοπλισμό κίνησης του τρένου που εκτροχιάστηκε, είτε με τις υποδομές, δηλαδή τις γραμμές του τρένου. Το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει επιστολή ένωσης μηχανοδηγών από τον περασμένο Αύγουστο που προειδοποιούσε για φθορές και προβλήματα στις ράγες.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα που ενεργοποιεί τον αυτόματο πιλότο σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο, φέρεται να λειτούργησε. Ο πρόεδρος του κρατικού σιδηροδρομικού δικτύου Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε στο ισπανικό ραδιόφωνο ότι τα τρένα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα από το όριο ενώ το σύστημα σηματοδότησης εμποδίζει τα τρένα να υπερβούν αυτό το όριο. Με όριο ταχύτητας τα 250 χλμ/ώρα, το ένα τρένο ταξίδευε με 205 χλμ/ώρα και το άλλο με 210 χλμ/ώρα.

Pues que alguien le diga a ADIF que sus obreros les han estafado en esa renovación, porque así vibraba un tren en Noviembre al cruzar esa zona. O eso, o miente él o le han obligado a mentir. Radio Televisión Espantosa en su línea. pic.twitter.com/MZg4g6WIZp — 🇪🇦🔥 𝕬 𝖇 𝖊 𝖑 🔥🇪🇦 (@A___B___E___L) January 19, 2026

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Επιβάτες εθεάθησαν να βγαίνουν τρέχοντας από τα παράθυρα, ενώ άλλοι διέφυγαν από την οροφή.

Τραυματίας είπε ότι το τρένο με κατεύθυνση βόρεια «γύρισε στο πλάι και μετά όλα σκοτείνιασαν, ενώ ακούγονταν κραυγές».

«Τους είχες ακριβώς μπροστά σου και ήξερες ότι θα πέθαιναν, και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», είπε μάρτυρας για εγκλωβισμένους σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Διασώστες είπαν ότι χτυπούσαν εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα μέσα από τα τρένα, αλλά οι κλήσεις έμειναν αναπάντητες.

Το ατύχημα είναι το χειρότερο στους ισπανικούς σιδηροδρόμους από το δυστύχημα στη Γαλικία το 2013, όταν 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 144 τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο έπεσε σε πηγάδι και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πηγή: Reuters, CNN, ΕΡΤ