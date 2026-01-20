Αγρότες: Σήμερα η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας για τις τελικές αποφάσεις – Συγκρατημένα αισιόδοξοι στην κυβέρνηση

Περισσότερες από τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση χθες (19/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των αγροτών της πανελλαδικής επιτροπής, οι οποίοι προσήλθαν στο ραντεβού με 14 αιτήματα. Αφού ολοκληρώθηκε, ορισμένοι αποχώρησαν δηλώνοντας ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι, επισημαίνοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα για τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας τονίζουν ότι επιβεβαιώνονται για το ότι η κυβέρνηση δεν έδειξε ουσιαστική πολιτική βούληση, κάνοντας λόγο για υποκρισία, ενώ ήδη κυκλοφορεί από το βράδυ της Κυριακής, η άποψη για κινητοποίηση στην Αθήνα.

Σήμερα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, σχετικά με τη στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες. Στις 18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας. Πάντως, από το κλίμα που επικρατεί γίνεται αντιληπτό πως βρίσκονται πιο κοντά στην κλιμάκωση και όχι στον τερματισμό των κινητοποιήσεων, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

«Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έπειτα από τη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. «Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές -κατά τη γνώμη μας- δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρούδας και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση».

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν αλλάζει η εικόνα των εξαγγελιών. Αυτό που ξέραμε εδώ και πολλές ημέρες από την κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Μαρούδας. Ερωτηθείς εάν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλαλητηρίου, είπε πως αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα μπλόκα. «Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση».

«Δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο από τη σημερινή συνάντηση. Δεν μένουμε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από τη συζήτηση που είχαν οι συνάδελφοι με τον πρωθυπουργό» τόνισε ο Κώστας Χατζής, γραμματέας ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας. Όπως είπε, φαίνεται ότι είναι όλα υποκριτικά. «Αν νοιάζονταν πραγματικά να δώσουν λύσεις στα ζητήματα θα έδιναν, γιατί μπορούσαν αν είχαν την πολιτική βούληση. Τον δημοσιονομικό χώρο τον έχουν. Εμείς αύριο θα κάνουμε γενική συνέλευση στις 6 το απόγευμα, όπως και σε όλα τα μπλόκα και θα αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας». Οι αγώνες δεν τελειώνουν, συμπλήρωσε ο κ. Χατζής, διευκρινίζοντας πως είτε θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις, είτε θα αποφασιστεί κάτι άλλο.

«Μετά από 51 από τις 52 ημέρες στα μπλόκα, ήρθαμε ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα», δήλωσε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας Παναγιώτης Περράκης.

«Για την κτηνοτροφία, δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Δεν θέλουν εμβόλιο και από δω και πέρα θα κινηθούμε νομικά», σημείωσε από την πλευρά του ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.

Μητσοτάκης: Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκτόνωση της έντασης στο αγροτικό εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός μετά το πέρας της συνάντησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον εκδότη του Book’s journal και δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική που δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένα, επανέλαβε όμως ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Εμείς επιδιώκαμε αυτό τον διάλογο εξ αρχής. Οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές», τόνισε, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι καθυστέρησε πολύ και πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα και τα οποία η κυβέρνηση έχει ήδη αντιμετωπίσει, στον βαθμό φυσικά που μπορεί θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση θα είχε εκτονωθεί πολύ νωρίτερα».