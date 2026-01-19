Αγρότες: Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση στο Μαξίμου, «υπό συζήτηση τεχνικά και θεσμικά πλαίσια» διαμηνύει η κυβέρνηση – Στα μπλόκα οι αποφάσεις

Με λίστα συγκεκριμένων αιτημάτων πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, η 25μελής επιτροπή των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων, για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 4,5 ώρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συνάντηση αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και ότι μέσω της ουσιαστικής συζήτησης πρέπει να τελειώσει η περίοδος έντασης στο αγροτικό.

Το βασικό πλαίσιο των εξαγγελιών της κυβέρνησης δεν αλλάζει, ωστόσο συμφωνήθηκε να γίνουν επί μέρους συζητήσεις για βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, τόνισε ο πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον εκδότη του Book’s journal και δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική που δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι.»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένα, επανέλαβε όμως ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Εμείς επιδιώκαμε αυτό τον διάλογο εξ αρχής. Οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοιχτές», τόνισε, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι καθυστέρησε πολύ και πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα και τα οποία η κυβέρνηση έχει ήδη αντιμετωπίσει, στον βαθμό φυσικά που μπορεί θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση θα είχε εκτονωθεί πολύ νωρίτερα.»

Δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι αγρότες – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Στις συνελεύσεις οι αποφάσεις

Από την πλευρά τους πάντως οι αγρότες έκαναν σαφές ότι δεν έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από τη συνάντηση και γνωστοποίησαν πως θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους. Εκεί θα έχουν γενικές συνελεύσεις, ώστε να αποφασίσουν τι θα πράξουν στη συνέχεια, δηλαδή εάν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ή θα πάνε σε άλλες μορφές αγώνα, εκτός μπλόκων.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, «Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας και γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις. Θα υπάρξουν και εξαγγελίες στο μέλλον».

«Έπειτα από 51 από τις 52 ημέρες στα μπλόκα, ήρθαμε ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα», δήλωσε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας Παναγιώτης Περράκης.

Να σημειωθεί όμως ότι οι κτηνοτρόφοι από τη δική τους πλευρά δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι και ότι «συνάντησαν μπροστά τους έναν τοίχο».

Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά πως κατά τη διάρκεια του ραντεβού δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. «Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση» σημείωσε και είπε ότι «ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης».

Απογοήτευση και δυσαρέσκεια στο μπλόκο της Νίκαιας

Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης (20/01), θα γίνει στο μπλόκο της Νίκαιας η αναλυτική ενημέρωση από τους αντιπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για το τι θα κάνουν. Την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι συνελεύσεις στα περισσότερα μπλόκα της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν διάφορες προτάσεις, όπως το να πραγματοποιηθεί ίσως κάποιο συλλαλητήριο. «Κάποιες φωνές λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν, με την έννοια ότι “ναι, είμαστε κουρασμένοι, έχουν περάσει τόσες μέρες, έχει τελειώσει όποια συζήτηση ήταν να γίνει, αλλά και επιστρέφοντας που να πάμε;”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι ανησυχούν πάρα πολύ και αγωνιούν για το μέλλον τους και την παραμονή τους στο επάγγελμα την επόμενη μέρα»

Οι πρώτες αντιδράσεις πάντως από τους αγρότες στη Νίκαια ήταν η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια, διότι οι αγρότες ευελπιστούσαν να αποσπάσουν κάτι περισσότερο από όσα ήδη είχαν ανακοινωθεί, αλλά κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη.

Στα θετικά αποτιμώνται τα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και το ότι θα υπάρξουν επιμέρους συναντήσεις ώστε να επιλυθούν και επιμέρους τεχνικά θέματα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Τσιάρας: Να πρυτανεύσει η κοινή λογική

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες», σημείωσε ο υπουργός και συνέχισε: «Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμός των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζονται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του».

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από την προ προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από κει και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα να ανοίξουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες «φυσικά και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συνάντηση ακόμα και αύριο. Για τους κτηνοτρόφους, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό.»