Δανία και Γροιλανδία πρότειναν αποστολή του NATO στην Αρκτική – Το ενδεχόμενο να στείλει δυνάμεις εξετάζει και ο Καναδάς

  • Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν τόνισε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε» μετά τις απειλές για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για μια αποστολή της Συμμαχίας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.
  • Ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης στην κυβέρνηση.
  • Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε: «Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Δανία μόνο, να αποφασίσει την απάντησή της απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία, δήλωσε την Δευτέρα, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο μετά τη συνάντησή του με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ, ο Δανός ΥΠΕΞ είπε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε», μετά τις νέες απειλές Τραμπ για την στρατιωτική κατάληψη της υπό δανικής κυριαρχίας Γροιλανδίας.

Τόνισε παράλληλα πως συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για μια αποστολή της Συμμαχίας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.  Μαζί με τη Γροιλανδία κρατήσαμε τις κινεζικές επενδύσεις μακριά από το νησί, τόνισε ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας προς τον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να απειλείτε με τον τρόπο σας να αποκτήσετε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας».

Οι δυσκολίες του Καναδά

Στην Οτάβα, έγινε γνωστό ότι ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η πληροφορία αυτή είχε μεταδοθεί αρχικά από τη δημόσια τηλεόραση CBC News και την εφημερίδα Globe and Mail. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης αυτής στην κυβέρνηση και αναμένουν την απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το γραφείο του Κάρνεϊ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Κάρνεϊ, ο οποίος θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους συμμάχους του, διατηρώντας ταυτόχρονα και μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο που στο παρελθόν απείλησε να προσαρτήσει και τον Καναδά.

«Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση, για να είμαστε ξεκάθαροι (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα την Κυριακή.

