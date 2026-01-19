Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Το Μαρόκο θα κινηθεί νομικά για την αποχώρηση της Σενεγάλης κατά τη διάρκεια του τελικού

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μαρόκο, Σενεγάλη

Η βασιλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF), όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της σήμερα (19/1), θα κινηθεί νομικά μετά τον αμφιλεγόμενο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τον οποίο κέρδισε η Σενεγάλη (1-0, μετά την παράταση).

«Θα κινηθούμε νομικά προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με την αποχώρηση της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης από το γήπεδο κατά τη διάρκεια του τελικού εναντίον της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, καθώς και για τα γεγονότα γύρω από αυτήν την απόφαση, μετά την ανακοίνωση του διαιτητή για μια ποινή που κρίθηκε σωστή από όλους τους ειδικούς».

Σύμφωνα με την FRMF, «αυτή η κατάσταση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κανονική πορεία του αγώνα και στην απόδοση των παικτών».

 

