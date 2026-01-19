Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ηράκλειο, καταδίωξη

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού, έπειτα από την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος, που σκόρπισε τον τρόμο, κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ..

Στο βίντεο του creta24.gr, φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν τον οδηγό να βγει από το όχημά του. Τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες. Ακολουθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στο όχημά του.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης

Η τρελή πορεία του οχήματος και η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 18/1) στην περιοχή Θέρισος. Αστυνομικοί της τροχαίας, ζήτησαν από τον 43χρονο οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να ελεγχθεί, όμως εκείνος πάτησε… τέρμα το γκάζι.

Με σειρήνες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον 43χρονο οδηγό να συνεχίζει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

Η καταδίωξη των αστυνομικών ήταν κινηματογραφική. Ο 43χρονος έτρεχε τόσο, που το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να κάνει διακοπές στην πορεία του. Τελικά έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως διαπιστώθηκε ο 43χρονος είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ «που παραλίγο να χαλάσει το μηχάνημα του αλκοτέστ», όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Creta24. Επίσης, δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα, ενώ σήμερα δικάστηκε στο Αυτόφωρο. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Μάλιστα, από την ποινή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είδε το σήμα των αστυνομικών και πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.

19:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

