Βόλος: Άνδρας συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ για… 8η φορά

Οκτώ φορές έχει βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας 49χρονος, οποίος συνελήφθη ακόμη μία φορά το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των “Παλαιών” στον Βόλο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει υπερβολική ποσότητα οινοπνεύματος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο, όμως εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10, οταν το όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος. Όπως είπε, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Τόνισε ακόμη ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και έχει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο 49χρονος παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έκανε λάθος που αρνήθηκε το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση των δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου επί τριετίας, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ, με την έφεση που άσκησε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως παρεπόμενη ποινή, επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για τέσσερις μήνες.

