Μαρούδας μετά την συνάντηση στο Μαξίμου: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας»

«Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έπειτα από τη συνάντηση των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, η οποία διήρκησε πάνω από 4 ώρες.

«Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας, αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές -κατά τη γνώμη μας- δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες και για τους ευρωπαϊκούς κανόνες» ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρούδας.

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν μπορούμε να ζήσουμε υπό αυτούς τους όρους. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και τον αγώνα μας για επιβίωση» υπογράμμισε.

