LIVE – Στο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αγρότες έφτασαν από τις 12:20 στο Μέγαρο Μαξίμου για το κρίσιμο ραντεβού και λίγο μετά τη 1 ξεκίνησε η συνάντηση.

Σε αυτή συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Μαρινάκης για αγρότες: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα

«Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και τα τρακτέρ να απομακρυνθούν από τους δρόμους. Αυτό είναι κάτι που έχουμε καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι μετά και τη σημερινή συνάντηση – όπου δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί – .δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο για να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Δείτε βίντεο του enikos.gr από την άφιξη των αγροτών. Και ο Κώστας Ανεστίδης στο Μαξίμου, παρότι δεν συμμετέχει στη συνάντηση.

Η κυβέρνηση, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου. Σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Κέλλας: Δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας μίλησε στην ΕΡΤ και εξήγησε αναλυτικά τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Κέλλας «με τους εκπροσώπους των αγροτών, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, εις βάθος, ετέθησαν θέματα, κάποια λύθηκαν και υπήρξαν και απαντήσεις. Εκεί καθορίστηκε η μείωση επιπλέον δέκα λεπτών στο αγροτικό πετρέλαιο, λόγω κατάργησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος είναι καταργημένος».

«Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα που τέθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Ιωαννίδη περί ενισχύσεων των αγροτικών προϊόντων από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το δημοσιονομικό περίσσευμα, είπε πως, «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε θέσει εξαρχής το θέμα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που θα αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να πω τους τέσσερις λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει ενισχύσεις:

μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣΚΑΠ),

με ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές,

με προγράμματα de minimis, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και

να μηδενιστεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης».

Όσο για το τι απαγορεύει ρητά, ο κ. Κέλλας πρόσθεσε: «να δοθούν επιχορηγήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν από τον κρατικό προϋπολογισμό και την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τέτοιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις όπως να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ή να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις που μιλάμε για ένα ποσό 3,6 δις, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι».

Σχετικά με το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου στους εφοπλιστές που θέτουν οι αγρότες ο κ. Κέλλας εξήγησε: «Στην παγκόσμια νομοθεσία, τα ποντοπόρα πλοία παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά, είτε στο Χονγκ Κονγκ είτε στη Σιγκαπούρη, το πετρέλαιο είναι αφορολόγητο. Οι αγρότες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έως τώρα, όπως έχει νομοθετηθεί μετά από συμφωνία με τους εκπροσώπους τους, πρόπερσι είναι ανά τρίμηνο, αναρτώντας τα τιμολόγια, παίρνουν επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Τέλος ο κ. Κέλλας πρόσθεσε πως, «η Κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού είπε 160 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση, θα πάνε 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία και 80 εκατομμύρια στο σιτάρι και στο βαμβάκι μέσω οικολογικών σχημάτων. Γιατί ακριβώς απαγορεύεται η απευθείας ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων».

«Έχουμε πλάνο – Θα ζητήσουμε και άλλες βελτιώσεις» λέει ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών

Ο Λάζαρος Ουζουνίδης, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών υπογράμμισε ότι: «Εμείς έχουμε το πλάνο μας. Έχουμε δώσει τα αιτήματα τα αρχικά και με βάση αυτά τα αρχικά, θα εξειδικεύσουμε αυτά που ζητάμε, εστιάζοντας κυρίως στο κόστος παραγωγής στη Mercosur, στις (…) εισαγωγές, σε πολλά πράγματα (…). Και εννοείτε θα ζητήσουμε και άλλες βελτιώσεις και στο πετρέλαιο και σε αυτά που ανακοινώθηκαν (…)».

Για την πορεία των κινητοποιήσεων

Αναφορικά με το μέλλον των κινητοποιήσεων συμπλήρωσε «Θα αποφασιστεί μέσω της Πανελλαδικής επιτροπής. Δική μου όμως, γνώμη είναι ότι πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός θέλει να λήξουν οι κινητοποιήσεις και για αυτό θα “πέσει” στα προβλήματά μας, διότι έχει περάσει το χρονικό όριο που είμαστε έξω στο δρόμο και δεν θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση».

Τέλος, επισήμανε «Εμείς είμαστε στο δρόμο, όχι όμως, γιατί το θέλουμε, αλλά γιατί προσπαθούμε να μείνουμε στα χωριά μας και να καλλιεργήσουμε».

Γ. Ανδριανός: Είμαστε στην ίδια πλευρά με τους αγρότες – Ο πρωτογενής τομέας είναι εθνική υπόθεση

Παράλληλα, το μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι στην ίδια πλευρά με τους αγρότες και όχι απέναντι, έστειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, λίγη ώρα πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών, ενώ ερωτηθείς πώς εκτιμά την έκβαση της συνάντησης, δήλωσε πως είναι «εκ φύσης αισιόδοξος».

«Δεν είμαστε από την άλλη πλευρά, από την ίδια πλευρά είμαστε με την έννοια ότι τα προβλήματα των αγροτών μας απασχολούν. Ο πρωτογενής τομέας είναι μια εθνική υπόθεση» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδριανός, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση επιδίωκε τον διάλογο και μάλιστα σε υψηλό θεσμικό επίπεδο, με τον πρωθυπουργό να τους έχει καλέσει επανειλημμένως.

«Ανταποκρίθηκε ένα τμήμα των εκπροσώπων την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε σημαντικός και ουσιαστικός διάλογος επιπέδου και συζητήσαμε και θέματα πολύ σοβαρά θεσμικά, εκτός από αυτά του κόστους παραγωγής που όλοι γνωρίζουμε και για τις μειώσεις στην τιμή της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα ή ένα βασικό ακόμα αίτημά τους ήταν η αφαίρεση του ειδικού φόρου στην αντλία και μάλιστα εδώ ήρθαμε και αφαιρέσαμε και τον ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης» προσέθεσε ο υφυπουργός.

Τα προβλήματα δεν αφορούν πάντα σε λύσεις που έχουν δημοσιονομικό κόστος, καθώς υπάρχουν και προβλήματα θεσμικά αλλά και η νέα ΚΑΠ που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και το οποίο πρέπει να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ανδριανός.

Σέρρες: Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες στο μπλόκο των Κερδυλίων

Στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 19:30 οι αγρότες στο μπλόκο των Κερδυλίων θα αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Οι αγρότες στο μπλόκο των Κερδυλίων, αν και δεν «τράβηξαν» τα φώτα της Πανελλαδικής δημοσιότητας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρώτη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό στις 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου και με κυβερνητικά στελέχη, σε μια διευρυμένη σύσκεψη, με την παρουσία επτά υπουργών, του διοικητή της ΑΑΔΕ και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κι άλλων στελεχών την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Παναγής, που πρωτοστάτησαν σε αυτές τις συναντήσεις, ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους την προηγούμενη Πέμπτη και όπως συμφώνησαν, απόψε, μετά και τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό των 25 μελών της επιτροπής, θα αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων τους, ή να αποχωρήσουν από το μπλόκο (το πιο πιθανό) ή να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου των Κερδυλίων όπως είπαν, πήραν τις δεσμεύσεις, που ανακοινώθηκαν και σήμερα, για την υποχρέωση το ΑΤΑΚ να είναι υποχρεωτικό για αυτοτελή αγροτεμάχια 20 στρεμμάτων και πάνω. «Αυτό δεν λύνει τα προβλήματα αλλά ένα τεράστιο ζήτημα εν πολλοίς το λύνει» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο Αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Παναγής συμπληρώνοντας: «το θέμα είναι και αυτό που μας ανέφεραν για το ξεκλείδωμα αυτών των μπλοκαρισμένων ΑΦΜ, των απλήρωτων συναδέλφων μας, που πιστεύω ότι αυτό στο Νομό μας δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, να το δούμε να παίρνει «σάρκα και οστά».

Όπως είπε ο κ. Παναγής, στο τραπέζι έπεσαν οι αλλαγές των αγροτεμαχίων και πολλά επί μέρους θέματα. «Θέλω να πιστεύω ότι κάναμε το αδύνατο δυνατό. Οτιδήποτε περνούσε από το χέρι μας σε ανάδειξη ζητημάτων του Νομού Σερρών, το κάναμε». «Ο κόσμος περιμένει αυτά τα οποία ειπωθήκαν να γίνουν και πράξη. Θέλουμε να δούμε την πράξη, να ανοίξει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουμε τις ενστάσεις μας και να πληρωθεί ο κόσμος» είπε στην ΕΡΤ Σερρών ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος.

Αποχωρούν σήμερα τα τρακτέρ από Νησέλι και Πράσινα Φανάρια

Την ίδια στιγμή, αγρότες που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση με το πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αποχωρούν σήμερα από τα μπλόκα. Λίγο μετά τις 12.00 θα γίνει η πρώτη αποχώρηση αγροτών από τα μπλόκα και συγκεκριμένα από το μπλόκο Νησελίου, στην Ημαθία, όπου τα τρακτέρ ήταν παραταγμένα στην Εγνατία οδό. Από το μπλόκο αυτό οι αγρότες είχαν συμμετάσχει στην πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ σε μακροσκελή ανακοίνωσή τους, κάνουν τον απολογισμό για όσα πέτυχαν και τις συνέργειες που αναμένονται στο μέλλον.

Στις 12.00 αναμένεται να γίνει συνάντηση-απολογισμός στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα θα αποχωρήσουν τα τρακτέρ από το σημείο.

Όσον αφορά τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, αναμένουν τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και θα επιμείνουν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες.

Ένα ακόμη διαρθρωτικό μέτρο που θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιτάχυνση των διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται από το υπουργείο, καθώς όπως λένε, εδώ και ένα χρόνο περίπου αγρότες από Πέλλα και Κιλκίς δεν έχουν πληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε έλεγχο και θα ζητήσουν αυτοί οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν, προκειμένου να δούνε στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων.