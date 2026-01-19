Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Οδησσό άφησε περίπου 30.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Κατάληψη δύο οικισμών στην περιφέρεια του Ντόνετσκ

Σύνοψη από το

  • Ρωσική επίθεση με drones στη νότια περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενέργειας, φυσικού αερίου και μια πολυκατοικία.
  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ ένα drone έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας ζημιές σε διαμερίσματα, την πρόσοψη και οχήματα.
  • Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάστασή της στην Οδησσό υπέστη “σημαντικές” ζημιές, αφήνοντας 30.800 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) στη νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενέργειας, φυσικού αερίου και μια πολυκατοικία, δήλωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Κίπερ.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επίθεση, πρόσθεσε ο ίδιος σε δήλωση που ανήρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στην περιοχή της Οδησσού, ένα drone έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία. Δύο διαμερίσματα, η πρόσοψη του κτιρίου, παράθυρα και οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις “υποδομής κρίσιμης σημασίας”, σημείωσε επίσης ο Κίπερ, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της χώρας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάστασή της στην πόλη της Οδησσού υπέστη “σημαντικές” ζημιές στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα.

Σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram, η DTEK πρόσθεσε ότι 30.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της επίθεσης.

Η Ουκρανία, της οποίας το ενεργειακό σύστημα δέχεται διαρκώς ρωσικές επιθέσεις, θα εφαρμόσει σχέδια για να βελτιώσει τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από το δυτικό τμήμα της χώρας στο ανατολικό που έχει ανάγκη από ενέργεια, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ.

Οι τρεις ηλεκτροπαραγωγικοί πυρηνικοί σταθμοί της Ουκρανίας που βρίσκονται σε λειτουργία και οι οποίοι παρέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, βρίσκονται στο δυτικό της τμήμα, ενώ η ανατολική Ουκρανία στηριζόταν προηγουμένως σε θερμοηλεκτρικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν καταστραφεί σχεδόν τελείως.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην Ουκρανία

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τους οικισμούς Παβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια, και Νοβοπαβλίβκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Εξάλλου κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης αυτής, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας. «Ο εχθρός επιτέθηκε σε κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής με αρκετούς πυραύλους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές», ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ. Ο Τερέχοφ δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το είδος της εγκατάστασης που επλήγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

 

 

