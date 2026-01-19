Νέο μήνυμα από τον Ρεζά Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν – Ο λαός με κάλεσε να ηγηθώ»

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δήλωσε την Κυριακή, ότι θα επιστρέψει στο Ιράν από την εξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 65χρονος Παχλαβί δεν γνωστοποίησε κάποια ημερομηνία για την επιστροφή του και παραμένει ασαφές αν θα του επιτραπεί η είσοδος στο Ιράν και ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει ως αντιπολιτευόμενος πολιτικός.

Ο Παχλαβί ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που ανήρτησε στο X, ότι ο λαός του Ιράν ζητάει «έναν αξιόπιστο νέο δρόμο» προς τα εμπρός. «Η μάχη σήμερα στο Ιράν είναι ανάμεσα στην κατοχή και την απελευθέρωση. Ο ιρανικός λαός με κάλεσε να ηγηθώ. Θα επιστρέψω στο Ιράν», πρόσθεσε.

Οι Ιρανοί αναλαμβάνουν δράση στο πεδίο και είναι καιρός για τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί μαζί τους, δήλωσε. «Θα επιστρέψω στο Ιράν. Ο λαός του Ιράν ξεσηκώθηκε για να απαιτήσει να πάρει πίσω τη χώρα του. Η Ιστορία θα τιμήσει αυτούς που θα σταθούν στο πλευρό του».

Ο Παχλαβί, ο οποίος είχε οριστεί πρίγκιπας διάδοχος από τον πατέρα του, τον εκλιπόντα τέως σάχη της Περσίας, ζει εδώ και δεκαετίες εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

The battle in Iran today is between occupation and liberation. The Iranian people have called for me to lead. I will return to Iran. pic.twitter.com/V0JEVs55cw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 18, 2026

Οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 16.500 ως 18.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία από ιατρικό προσωπικό που δημοσιεύθηκαν χθες, Κυριακή, στη βρετανική εφημερίδα Sunday Times, αν και ο απολογισμός είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ παραδέχθηκε το Σάββατο, για πρώτη φορά ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ταραχών σε όλη τη χώρα.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRANA), που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, μετέδωσε ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 3.308 θανάτους, ενώ εξετάζει άλλες 4.382 περιπτώσεις.

Οι αριθμοί αυτοί δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν, καθώς πληροφορίες για θύματα δεν γνωστοποιούνται μετά το κλείσιμο του Ίντερνετ σε εθνικό επίπεδο που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου από τις ιρανικές αρχές.