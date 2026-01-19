Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής μιας ιδιωτικής έκτασης που είναι 4 φορές μεγαλύτερη από τη Νέα Υόρκη – Πλήρωσε 79 εκατ. δολάρια

Ο μυστηριώδης αγοραστής ενός ράντσου στο Ουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ, το οποίο είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από την πόλη της Νέας Υόρκης και μεγαλύτερο από την πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ, ταυτοποιήθηκε: πρόκειται για έναν διευθύνοντα σύμβουλο και πολιτικό της περιοχής, ο οποίος κατέχει ήδη περίπου 4 εκατ. στρέμματα γης.

Ο Κρίστοφερ Ρόμπινσον, CEO της Ensign Group L.C., αγόρασε το τεράστιο ράντσο Pathfinder, έκτασης 3.707.000 στρέμματα (916.000 acres) για λογαριασμό της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων και ολοκλήρωσε τη συμφωνία στις 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το KPCW. Ο Ρόμπινσον αγόρασε τη γη έναντι μη ανακοινώσιμου ποσού, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την αγορά του γειτονικού Stone Ranch.

Η σύγκριση της έκτασης με τη Νέα Υόρκη

Το αχανές ακίνητο, το οποίο εκτείνεται σε 1.431 τετραγωνικά μίλια, βγήκε προς πώληση το καλοκαίρι από τον μεσίτη Scott Williams της Swan Land Company στην εντυπωσιακή τιμή των 79,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Για σύγκριση, η πόλη της Νέας Υόρκης εκτείνεται σε 300,4 τετραγωνικά μίλια, ενώ το Ρόουντ Άιλαντ σε 1.033,9.

Το ράντσο Pathfinder, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις κομητείες στα Βραχώδη Όρη, αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ιδιοκτησίες και περιλαμβάνει πάνω από το 1% της συνολικής έκτασης της Πολιτείας του Ουαϊόμινγκ (Cowboy State). Σύμφωνα με την εφημερίδα Cowboy State Daily, η έκταση που αποκτήθηκε με τίτλους ιδιοκτησίας σε αυτή την ιστορική αγορά ανέρχεται σε 401.399 στρέμματα (99.188 acres), ενώ η υπόλοιπη γη προέρχεται από μισθώσεις.

Ο Ρόμπινσον, κάτοικος του Παρκ Σίτι της Γιούτα, χρησιμοποιεί το μικρότερο ράντσο ως «γέφυρα» για να ενώσει τις ιδιοκτησίες του Pathfinder και να δημιουργήσει μια αυτοσυντηρούμενη κτηνοτροφική έκταση.

«Κατά κάποιο τρόπο τις επανενώνουμε. Η πρόθεσή μας είναι να τις λειτουργήσουμε οι ίδιοι», δήλωσε ο Ρόμπινσον στο ειδησεογραφικό μέσο. «Γενικά δεν είμαστε απλοί εκμισθωτές γης. Σκοπεύουμε, με τον καιρό, να αναπτυχθούμε εκεί, εκτρέφοντας κυρίως το δικό μας ζωικό κεφάλαιο στην έκταση αυτή».

Τα σχέδια του νέου ιδιοκτήτη

Ο Ρόμπινσον σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ζωικό κεφάλαιο της ιδιοκτησίας ώστε να καταστεί αυτοσυντηρούμενο, αντί να αγοράζει ζώα εκτός του ράντσου. Η παραγωγική ικανότητα της γης εκτιμήθηκε σε 90.444 «Μήνες Μονάδων Ζώων» (Animal Unit Months), μέγεθος που ορίζει την ποσότητα του ζωικού κεφαλαίου που μπορεί να συντηρήσει ένας βοσκότοπος.

«Με τις τιμές των βοοειδών στα ύψη, δεν πρόκειται να αγοράσουμε αγελάδες αναπαραγωγής για το απόθεμά μας», δήλωσε ο ίδιος. «Κρατάμε ούτως ή άλλως πολλές μοσχίδες (νεαρά θηλυκά), οπότε θα αναπτυχθούμε εκ των έσω».

«Αν τα πράγματα δυσκολέψουν πολύ, θα πουλήσουμε τα μοσχάρια ενός έτους», είπε. «Αλλά δεν αποχωριζόμαστε τις μάνες. Υπήρξαν ξηρασίες και δυσκολίες στο παρελθόν, αλλά πλέον έχουμε τέτοια κλίμακα και ευελιξία που μπορούμε να πουλάμε τα μοσχάρια ενός έτους».

Το προφίλ του μυστηριώδη αγοραστή

Ο όμιλος Ensign Group, που ανήκει στον Ρόμπινσον και τα αδέλφια του, Αλεξάντερ και Βικτόρια, έχει αποκτήσει πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα (1 εκατομμύριο acres) ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων στη Γιούτα, το Άινταχο και το Ουαϊόμινγκ, υπό την επωνυμία Ensign Ranches.

Πριν από αυτή την τεράστια αγορά, το χαρτοφυλάκιο των Ρόμπινσον και Φριντ βρισκόταν στο νούμερο 31 της λίστας του περιοδικού Land Report με τους 100 μεγαλύτερους γαιοκτήμονες.

Σύμφωνα με το KPCW, το Pathfinder Ranches ενδέχεται να εκτοξεύσει το χαρτοφυλάκιο του ομίλου πάνω από τα 1,9 εκατομμύρια στρέμματα (470.000 acres ιδιόκτητης γης), ανεβάζοντάς τους 10 θέσεις στη λίστα και ξεπερνώντας ακόμα και την εντυπωσιακή περιουσία των 1,87 εκατομμυρίων στρεμμάτων (462.000 acres) του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

«Αγαπάμε τη γη και το νερό. Πιστεύουμε ότι είναι μια καλή μακροπρόθεσμη επένδυση και μας αρέσουν οι ευκαιρίες που μας δίνει να είμαστε προστάτες ενός κομματιού της δημιουργίας του Θεού», δήλωσε ο Ρόμπινσον.

Ο Ρόμπινσον, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Γιούτα, είναι ένα από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου της Κομητείας Σάμιτ (Summit County Council), θέση την οποία κατέχει από την εκλογή του το 2008, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κομητείας. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αγροτική παραγωγή, την τοπική αυτοδιοίκηση, την αξιοποίηση ορυκτών και πόρων, τις δημόσιες εκτάσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος. Τον Δεκέμβριο, ο Ρόμπινσον ανακοίνωσε ότι δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για επανεκλογή. Συμμετέχει επίσης στα διοικητικά συμβούλια αρκετών οργανώσεων προστασίας της φύσης και της γης στην περιοχή της Γιούτα.

Η νεοαποκτηθείσα γη φιλοξενεί επίσης ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα άγριας ζωής, ενώ εκεί λειτουργεί και η πρώτη «τράπεζα διατήρησης για τον αγριόκουρκο (sage-grouse) στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για μια τράπεζα σε επίπεδο πολιτείας, όπου αν υπάρξει οποιαδήποτε ζημιά ή διατάραξη στον κύριο βιότοπο του αγριόκουρκου, μια επιλογή για τον μετριασμό των επιπτώσεων θα είναι η αγορά περιβαλλοντικών μονάδων από το Pathfinder», δήλωσε ο Ρόμπινσον στο μέσο ενημέρωσης.

«[Η ιδιοκτησία] έχει πολλούς αγριόκουρκους, πολλές αντιλόπες, αντιλοκάπρες, ελάφια και άλκες. Σφύζει από ζωή». Η έκταση, η οποία πήρε το όνομά της από τους κυματιστούς λόφους, τις ψηλές πεδιάδες και τις πλατιές κοιλάδες ποταμών, αποτελεί το όνειρο κάθε καουμπόη και είναι μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρείας Swan Land στο Ουαϊόμινγκ.

«Ειδικευόμαστε ακριβώς σε τέτοιες μεγάλες και περίπλοκες συναλλαγές», δήλωσε ο Williams στην εφημερίδα Cowboy State Daily. «Και η ομορφιά σε αυτό είναι ότι οι αγοραστές είναι εξαιρετικοί κτηνοτρόφοι, αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματίες με οικολογική συνείδηση». «Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα χρειαστεί χρόνο για να υλοποιηθεί», κατέληξε ο Ρόμπινσον.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του αγοραστή πάντως έβαλε τέλος σε φήμες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο και ήθελαν ως νέο ιδιοκτήτη της τεράστιας έκτασης τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.