Κτηνοτρόφος χαρίζει την ιδιοκτησία του αξίας 21 εκατ. ευρώ αντί να την πουλήσει

Ένας κτηνοτρόφος από τη Μοντάνα και η σύζυγός του χαρίζουν το ράντσο τους αξίας 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων (δηλαδή 20,75 εκατ ευρώ), αντί να το πουλήσουν. Προφανώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη κίνηση, καθώς οι τιμές της γης αυξάνονται και τα οικογενειακά ράντσα εξαφανίζονται στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο Ντέιλ και η Τζάνετ Βέσεθ, των οποίων η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία εδώ και αρκετές γενιές στην κομητεία Φίλιπς της βορειοδυτικής Μοντάνα, δωρίζουν την έκταση των περίπου 154.000 στρεμμάτων στον οργανισμό Ranchers Stewardship Alliance, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που ιδρύθηκε από κτηνοτρόφους και εργάζεται για να διατηρήσει τη γη σε κτηνοτροφική χρήση.

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ράντσο για όλη την υπόλοιπη ζωή του, ενώ η κυριότητα θα μεταβιβαστεί στον οργανισμό σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο οργανισμός αναφέρει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη δωρεά ράντσου στην ιστορία της Μοντάνα.

Για τον Ντέιλ Βέσεθ, 63 ετών, η απόφαση αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι κτηνοτρόφοι. Οι δεσμοί της οικογένειάς του με τη γη είναι πολύ ισχυροί. Ο πατέρας του εκτρέφει βοοειδή εκεί, όπως και ο παππούς του πριν από αυτόν. Ο Βέσεθ έχει αφιερώσει 35 χρόνια βελτιώνοντας ένα σύστημα εναλλαγής βόσκησης στην ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τηλεχειριζόμενων κολάρων για τη μετακίνηση βοοειδών έως και 170 φορές το χρόνο σε όλο το ράντσο.

Όμως, οι αυξανόμενες τιμές της γης και οι αγοραστές από το εξωτερικό έχουν αλλάξει τον χαρακτήρα των Υψηλών Βόρειων Πεδιάδων, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την επιβίωση των οικογενειακών ράντσων.

«Το να βγει κάποιος και να πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια για να έχει μια μέση δουλειά, πιθανότατα δεν είναι βιώσιμο», δήλωσε ο Βέσεθ στο Cowboy State Daily.

«Η γη είναι μόνο μία πτυχή. Υπάρχουν τα ζώα, ο εξοπλισμός, το εργατικό δυναμικό», είπε. «Και όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν αυτά. Θεωρήσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουμε την επόμενη γενιά ανθρώπων που παράγουν την τροφή μας».

Το αποτύπωμα του ράντσου αντικατοπτρίζει δεκαετίες συγκέντρωσης γης. Ο Βέσεθ έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 76 αγροκτήματα έχουν πλέον ενσωματωθεί στις εκτάσεις με τίτλους ιδιοκτησίας του.

Συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων βόσκησης του Γραφείου Διαχείρισης Γης (Bureau of Land Management), εκτίμησε ότι περίπου 100 οικογένειες εργάζονταν κάποτε στη γη που σήμερα συντηρεί μόλις τρεις. «Όλοι είχαν όνειρα και ενδιαφέροντα», είπε.

Η Ranchers Stewardship Alliance ιδρύθηκε το 2003, όταν οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν στην αγορά γης από εξωτερικά συμφέροντα στη βόρεια Μοντάνα.

Ο Άντζελ ΝτεΒράις, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, δήλωσε στο Cowboy State Daily ότι ο οργανισμός δημιουργήθηκε όταν οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να μιλούν ανοιχτά, λέγοντας ότι εδώ και πολύ καιρό φρόντιζαν και διαχειρίζονταν υπεύθυνα τη γη.

Η διευθύντρια επικοινωνίας της RSA, Χέιλι Σιπ, περιέγραψε απλά τον στόχο της οργάνωσης: «Τι μπορούμε να κάνουμε για τους κτηνοτρόφους ώστε να μην αναγκαστούν ποτέ να πουλήσουν τα ράντσα τους και να βγουν εκτός παραγωγικής γεωργίας;», δήλωσε στο μέσο.

Ο Βέσεθ είπε ότι η δωρεά έχει ως στόχο να δημιουργήσει πρόσβαση για άτομα που δεν έχουν τα μέσα να αγοράσουν γη απευθείας, καθώς ο μέσος κτηνοτρόφος είναι τώρα περίπου 60 ετών και μόνο το 12% των κτηνοτρόφων πλήρους απασχόλησης είναι κάτω των 35 ετών.

«Η RSA θα έχει ένα φόρουμ», είπε ο Βέσεθ. «Θα έχει μια οδό για άτομα που έχουν περάσει τη ζωή τους στη γη και θέλουν και άλλοι άνθρωποι να έχουν αυτή την ευκαιρία, να καλλιεργούν τρόφιμα και να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτών των αγροτικών τοπικών κοινοτήτων».

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι κτηνοτρόφος», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είχα μία από τις λίγες ευκαιρίες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ».