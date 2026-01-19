Ισπανία: «Εξαιρετικά παράξενο» χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταφορών το δυστύχημα με το τρένο υψηλής ταχύτητας

Σύνοψη από το

  • Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz της Ισπανίας άφησε πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
  • Ο υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», καθώς συνέβη σε ευθύγραμμο τμήμα, ενώ το τρένο είχε υποβληθεί στην τελευταία του επιθεώρηση τέσσερις ημέρες πριν.
  • Η εταιρεία Iryo εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δημιούργησε γραμμή βοήθειας για τους πληγέντες.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία τρένο
Φωτογραφία: Susana Vera/Reuters

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz (Κόρδοβα) της Ισπανίας το απόγευμα της Κυριακής άφησε πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς και τουλάχιστον 152 τραυματίες, 24 εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ο υπουργός Μεταφορών Óscar Puente, ο οποίος μετέβη στον τόπο του ατυχήματος, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός». Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα: 300 στο τρένο Iryo Malaga-Μαδρίτη και 184 στο τρένο Alvia Madrid-Huelva.

Η ιταλική εταιρεία ανέφερε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα είχε υποβληθεί στην τελευταία του επιθεώρηση τέσσερις ημέρες πριν. Ο πρωθυπουργός Pedro Sánchez θα μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος σήμερα το πρωί, αφού ακύρωσε τη συνάντησή του που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Juan Manuel Moreno, επισκέφθηκε τον τόπο του ατυχήματος χθες το βράδυ.

Ο υπουργός Μεταφορών Óscar Puente χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», δεδομένου ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έρευνα θα διευκρινίσει τα αίτια.

48 άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα: 11 ενήλικες και δύο παιδιά, στη ΜΕΘ

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ενημέρωσε τον αριθμό των τραυματιών που νοσηλεύονται στην Ανδαλουσία μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ανταμούζ.

Από τους 48 τραυματίες που παραμένουν νοσηλευόμενοι, οι 11 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην πόλη της Κόρδοβα, διευκρίνισε επίσης ο Μορένο. Μεταξύ των νοσηλευόμενων είναι πέντε παιδιά, όλα στο Νοσοκομείο Reina Sofía στην Κόρδοβα, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε εντατική θεραπεία.

Η Iryo εκφράζει τα συλλυπητήριά της στα θύματα και δημιουργεί γραμμή βοήθειας για τους πληγέντες

Η Iryo εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των νεκρών και την αλληλεγγύη της προς όλους τους τραυματίες. Η ιταλική εταιρεία δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Iryo, Fabio Favara, μετέβη στο σημείο του ατυχήματος χθες το βράδυ για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες διάσωσης.

Η εταιρεία ανέφερε ότι στο τρένο επέβαιναν 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και ένας οδηγός (σύνολο 264 άτομα). «Για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το τρένο εκτροχιάστηκε στις παρακείμενες γραμμές […] Το τρένο είναι νέο, κατασκευασμένο το 2022 και η τελευταία του επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου».

«Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια γραμμή βοήθειας για μέλη οικογενειών και επιβάτες: 900001402». Επιπλέον, «η εταιρεία προσφέρει δωρεάν αλλαγές εισιτηρίων και ακυρώσεις για τους επιβάτες και τα άτομα που επηρεάζονται».

Τέλος, «από σεβασμό προς τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν, η Iryo αποφάσισε να ακυρώσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που είχε προγραμματίσει στο Fitur».

 

 

