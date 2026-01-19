Ισπανία: 39 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ – «Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι άνθρωποι»

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 νοσηλεύονται μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή (18/1).
  • Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας Iryo εκτροχιάστηκε κοντά στο Adamuz, περνώντας στην άλλη γραμμή όπου χτύπησε τρένο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.
  • Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή, με τον υπουργό Μεταφορών να χαρακτηρίζει «πραγματικά παράξενο» τον εκτροχιασμό σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία τρένο
Προσωπικό έκτακτης ανάγκης εργάζεται σε ένα από τα βαγόνια του ναυαγίου τρένου Alvia. Σουζάνα Βέρα (REUTERS)

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 νοσηλεύονται μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή (18/1), σε αυτό που ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, χαρακτήρισε «νύχτα βαθύ πόνου» για τη χώρα.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στο Adamuz, περνώντας στην άλλη γραμμή όπου χτύπησε τρένο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, σύμφωνα με την ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία Adif στο X. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε επίσης και έπεσε σε ανάχωμα, ανέφεραν οι αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου 10 λεπτά αφότου το Iryo αναχώρησε από τη Μάλαγα στις 6:40 μ.μ. (17:40 GMT), δήλωσε ο Adif.

 

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί. Από τους 152 ανθρώπους που νοσηλεύονται, οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες – ακόμα τρέμω», δήλωσε στην El Pais η 33χρονη Μαρία Σαν Χοσέ, επιβάτης του τρένου που εκτροχιάστηκε πρώτο.

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ότι ένα από τα βαγόνια του πρώτου τρένου είχε ανατραπεί ολοσχερώς.

Ένας άγνωστος επιβάτης στο δεύτερο τρένο – που πήγαινε από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα – δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι τσάντες τους έπεφταν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα με το τέταρτο βαγόνι – το τελευταίο, ευτυχώς».

Το δεύτερο τρένο, το οποίο λειτουργούσε από την κρατική εταιρεία Renfe, κινούνταν με περίπου 200 χλμ/ώρα τη στιγμή της πρόσκρουσης, ανέφερε η El Pais. Δεν ήταν σαφές με πόσο γρήγορα κινούνταν το πρώτο τρένο.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε στο TVE ότι ενώ το Iryo είχε εκκενωθεί μέσα σε λίγες ώρες από το ατύχημα, τα βαγόνια του Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με στριμμένα μέταλλα και καθίσματα.

«Υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι άνθρωποι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων από περιοχές που είναι πολύ στενές», είπε. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμα ζωντανός. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα περίπλοκο έργο».

Ισπανία: 39 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αντάμουζ
Μερικά από τα βαγόνια του τρένου μετά τη σύγκρουση. Φωτογραφία: Eleanorinthesky στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X Handout/EPA

Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, δήλωσε ο Πουέντε. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον σταθμό Atocha στη Μαδρίτη, πρόσθεσε ότι ήταν «πραγματικά παράξενο» το γεγονός ότι συνέβη εκτροχιασμός σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής. Αυτό το τμήμα της γραμμής ανακαινίστηκε τον Μάιο, επεσήμανε.

 

 

