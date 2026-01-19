Ισπανία: 39 οι νεκροί στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ – «Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι άνθρωποι»

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 152 νοσηλεύονται μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή (18/1), σε αυτό που ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, χαρακτήρισε «νύχτα βαθύ πόνου» για τη χώρα.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στο Adamuz, περνώντας στην άλλη γραμμή όπου χτύπησε τρένο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, σύμφωνα με την ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία Adif στο X. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε επίσης και έπεσε σε ανάχωμα, ανέφεραν οι αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου 10 λεπτά αφότου το Iryo αναχώρησε από τη Μάλαγα στις 6:40 μ.μ. (17:40 GMT), δήλωσε ο Adif.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). ✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί. Από τους 152 ανθρώπους που νοσηλεύονται, οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες – ακόμα τρέμω», δήλωσε στην El Pais η 33χρονη Μαρία Σαν Χοσέ, επιβάτης του τρένου που εκτροχιάστηκε πρώτο.

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ότι ένα από τα βαγόνια του πρώτου τρένου είχε ανατραπεί ολοσχερώς.

Ένας άγνωστος επιβάτης στο δεύτερο τρένο – που πήγαινε από τη Μαδρίτη στην Ουέλβα – δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, οι τσάντες τους έπεφταν από τα ράφια. Ταξίδευα προς την Ουέλβα με το τέταρτο βαγόνι – το τελευταίο, ευτυχώς».

Το δεύτερο τρένο, το οποίο λειτουργούσε από την κρατική εταιρεία Renfe, κινούνταν με περίπου 200 χλμ/ώρα τη στιγμή της πρόσκρουσης, ανέφερε η El Pais. Δεν ήταν σαφές με πόσο γρήγορα κινούνταν το πρώτο τρένο.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Κόρδοβα, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε στο TVE ότι ενώ το Iryo είχε εκκενωθεί μέσα σε λίγες ώρες από το ατύχημα, τα βαγόνια του Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με στριμμένα μέταλλα και καθίσματα.

«Υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι άνθρωποι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων από περιοχές που είναι πολύ στενές», είπε. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμα ζωντανός. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα περίπλοκο έργο».

Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, δήλωσε ο Πουέντε. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον σταθμό Atocha στη Μαδρίτη, πρόσθεσε ότι ήταν «πραγματικά παράξενο» το γεγονός ότι συνέβη εκτροχιασμός σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής. Αυτό το τμήμα της γραμμής ανακαινίστηκε τον Μάιο, επεσήμανε.

Descarrila un tren en Córdoba #Adamuz desplazados efectivos sanitarios @E112Andalucia Circulan imágenes y vídeos del accidente. pic.twitter.com/97WWdsxy7L — Pablo Fernández (@SantaLeonor13) January 18, 2026