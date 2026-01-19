Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Θα ταφεί στο Τατόι

Το «τελευταίο αντίο» στην Πριγκίπισσα Ειρήνη που πέθανε σε ηλικία 83 ετών, θα πει σήμερα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Η Αθήνα υποδέχεται τη σορό της.

Έως τις 10:30 το πρωί θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη .Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου.

Εκεί, η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει ως «μια γυναίκα ήσυχη, αντισυμβατική και ενδιαφέρουσα, με μια πνευματική πλευρά, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική, καθώς και στη φιλανθρωπία και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου».

Στην κηδεία, το «παρών» θα δώσουν ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ’ με τη βασίλισσα Λετίθια, οι ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, και φυσικά το στήριγμά της, η αδελφή της, η Βασιλομήτωρ Σοφία.

Επίσης, οι εγγονές της βασίλισσας Σοφίας: Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ με την αδελφή της ινφάντα Σοφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ και της ινφάντας Σοφίας, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στη χώρα των προγόνων τους, τιμώντας τη γυναίκα που υπήρξε κεντρικός πυλώνας στην ανατροφή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ισπανικό Τύπο, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος δεν θα καταφέρει να ταξιδέψει στην Ελλάδα κατόπιν ιατρικής σύστασης, παρά τη στενή σχέση που διατηρούσε με την κουνιάδα του.

Ο «αποχαιρετισμός» στη Μαδρίτη

Η ισπανική βασιλική οικογένεια αποχαιρέτησε στη Μαδρίτη την πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Η Βασιλομήτωρ Σοφία έφτασε εμφανώς φορτισμένη, συνοδευόμενη από τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τις εγγονές της, Λεονόρ και Σοφία, που στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό της.

Μπροστά στο φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία και το έμβλημα του Ελληνικού Βασιλικού Οίκου, η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη. Η Σοφία δεν έκρυψε τα δάκρυά της, ενώ και ο Φελίπε την στήριζε συνεχώς με διακριτικές κινήσεις.

Συγκινητική ήταν η παρουσία της ινφάντας Κριστίνας, η οποία συνοδευόταν από τα παιδιά της, αλλά και της πριγκίπισσας Αλεξίας που δεν απομακρύνθηκε στιγμή από κοντά της. Παρούσες ήταν επίσης η ινφάντα Έλενα, η Βικτόρια Φεντερίκα και η Ιρένε Ουρνταγκαρίν καθώς και συγγενείς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τη Βουλγαρία και πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και η Αλεξία Ντε Γκρες και μέλη της βουλγαρικής βασιλικής οικογένειας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε από τον μητροπολίτη Βησσαρίωνα, ενώ η μουσική που επέλεξε η βασίλισσα Σοφία καθόρισε το πνευματικό κλίμα: Κουιντέτο της Μουσικής Μονάδας της Βασιλικής Φρουράς ερμήνευσε την Aria από τη Σουίτα σε Ρε Ελάσονα του Μπαχ και το Lacrimosa από το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, ενώ σε οθόνη προβάλλονταν συνεχώς στιγμές από τη ζωή της πριγκίπισσας σε ένα συγκινητικό δεκάλεπτο αφιέρωμα.