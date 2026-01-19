Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ζημιές σε επιχειρήσεις 

  Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε χώρο εργοστασίου πλαστικών, σε κατοικημένη περιοχή στο Μενίδι του Δήμου Αχαρνών Αττικής.
  • Η φωτιά βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, με 42 πυροσβέστες και 19 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών.
  • Ένα εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς και η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις. Αρκετά ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές σε διπλανό συνεργείο.
Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε χώρο εργοστασίου πλαστικών, σε κατοικημένη περιοχή στο Μενίδι του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει την ένταση και την έκταση που είχε στην αρχή, ωστόσο βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, με 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, να βρίσκονται και να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Ήχησε το 112

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Καταστράφηκε ολοσχερώς εργοστάσιο 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης και καίει παλέτες, όπως κι άλλα εύφλεκτα υλικά.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε 3 επιχειρήσεις, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Αρκετά ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο.

Δείτε βίντεο:

08:58 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

