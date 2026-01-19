Γιώτα Γεωργοπούλου – Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Ξεκίνησαν οι γαμήλιες προετοιμασίες

Ο Γ. Λαρεντζάκης και η Γ. Γεωργοπούλου έχουν ήδη αρχίσει να ονειρεύονται την κοινή ζωή τους, καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι σχεδιάζουν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η σύντροφός του, Γιώτα Γεωργοπούλου, σχεδιάζουν να παντρευτούν το καλοκαίρι του 2026, ανοίγοντας ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στην κοινή ζωή τους. Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους, έχει ήδη αρχίσει να ονειρεύεται την ημέρα που θα επισημοποιήσει τη σχέση του με μια λιτή, συναισθηματική τελετή.

Τα σχέδια για τον επικείμενο γάμο ξεκίνησαν αμέσως μετά τη ρομαντική πρόταση που έκανε ο διεθνής μπασκετμπολίστας στην εκλεκτή της καρδιάς του, σε μια βραδιά-έκπληξη. Εκείνη νόμιζε ότι γιόρταζε τα γενέθλιά της, όμως ο Γιαννούλης είχε ετοιμάσει κάτι πολύ πιο ξεχωριστό. Σε ένα ρομαντικό σκηνικό και παρουσία αγαπημένων προσώπων, η πρόταση γάμου ήρθε φυσικά και αυθόρμητα και ειπώθηκε το πολυπόθητο «ναι».

Ο Γ. Λαρεντζάκης, αν και επιδεικνύει πάθος και ένταση εντός παρκέ, στην προσωπική του ζωή επιλέγει τη διακριτικότητα και την ηρεμία. Η Γ. Γεωργοπούλου στέκεται σταθερά στο πλευρό του εδώ και αρκετά χρόνια, αποτελώντας για εκείνον σημείο αναφοράς και ισορροπίας. Η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στον σεβασμό και στη βαθιά σύνδεση, στοιχεία που τους οδήγησαν με απόλυτη φυσικότητα στην απόφαση να ενώσουν τις ζωές τους.

Εκείνη είναι μια γυναίκα με έντονη δημιουργικότητα και αγάπη για την αισθητική. Ασχολείται επαγγελματικά με τη μόδα, καθώς εκείνη και η αδελφή της έχουν ιδρύσει τη δική τους εταιρεία μαγιό, μέσα από την οποία εκφράζει το προσωπικό της στιλ.

Παράλληλα, έχει εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, αφού ασχολείται με το beach volley. Με διακριτική, αλλά δυναμική παρουσία, ισορροπεί ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή, επιλέγοντας να μένει μακριά από την υπερβολική έκθεση.

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται ότι θα είναι η ιδανική στιγμή για τον γάμο του ζευγαριού, καθώς και οι δύο επιθυμούν να οργανώσουν αυτή τη σημαντική ημέρα χωρίς βιασύνη, δίνοντας χώρο τόσο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις όσο και στις προσωπικές ανάγκες τους. Μέχρι τότε, συνεχίζουν να απολαμβάνουν την καθημερινότητα, τις μικρές στιγμές και τη συντροφικότητα, κάνοντας όνειρα για το κοινό μέλλον τους. Και αν κάτι είναι βέβαιο είναι το ότι ο δρόμος προς το καλοκαίρι του 2026 θα είναι γεμάτος χαμόγελα, αγάπη και γλυκιά προσμονή.