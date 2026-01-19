Ανατροπή στη δολοφονία του 17χρονου: «Να ανοίξουν τα στόματα γιατί φοβούνται…» λέει ο πατέρας του

«Να έρθει στο φως όλη η αλήθεια για τη δολοφονία του παιδιού μου. Όλη η πόλη μιλά για δράση συμμορίας. Ο Αγγελος δέχθηκε δολοφονικά χτυπήματα. Δεν αποκλείεται να τον χτύπησαν και δεύτερη φορά. Υπάρχουν ενδείξεις. Να ανοίξουν τα στόματα γιατί φοβούνται…». Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες από 16χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί, μετά τα όσα δηλώνει ο πατέρας του θύματος στη Realnews. Οι ανακριτικές Αρχές στρέφονται στη διερεύνηση ενός δεύτερου πιθανού ξυλοδαρμού του θύματος από άγνωστους νεαρούς δράστες. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοί βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η οικογένεια του θύματος και οι δικηγόροι του αδυνατούν να πειστούν ότι η επίθεση που δέχθηκε ο Αγγελος το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου έξω από τη Μητρόπολη Σερρών προήλθε από ένα και μόνο άτομο.

Στην αρχική κατάθεσή του στην Αστυνομία, ο 16χρονος δράστης είχε αναφέρει πως «μόνο μία αγκωνιά του έριξα πίσω στο κεφάλι…». Όμως, στην απολογία του στην ανακρίτρια αναφέρθηκε και σε άλλα χτυπήματα, ενώ άφησε και αυτός να εννοηθεί ότι δεν ήταν ο μόνος που χτύπησε τον 17χρονο. «Του έριξα δυο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Όχι, δεν συμμετείχε ο αδελφός μου. Εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο. Δεν είχα δεύτερο σκηνικό με το παιδί. Από τις φωτογραφίες που βλέπω, αυτά δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο», ανέφερε στην ανακρίτρια ο 16χρονος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που μιλούν για «πολλαπλά και σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον θώρακα και στην κοιλιά, που προκάλεσαν κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, καθώς και κακώσεις στη σπλήνα και στα νεφρά, ενώ προκλήθηκε και η σπάνια ρήξη αορτής της καρδιάς» αλλά και οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες της σορού του 17χρονου που προκαλούν σοκ στρέφουν τις έρευνες προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», έχει δοθεί εντολή για άρση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται με τη μέθοδο DNA οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στον ακάλυπτο χώρο της οικίας του θύματος, σημείο όπου πιθανόν έλαβε χώρα ο δεύτερος ξυλοδαρμός.

Από την πλευρά του προφυλακισμένου 16χρονου, ο νέος δικηγόρος του Μανώλης Βονικάκης τόνισε πως «ο εντολέας μου, όπως ανέφερε από την πρώτη στιγμή, το μόνο που έπραξε σε βάρος του αδικοχαμένου θύματος ήταν αυτά τα έξι χτυπήματα. Αυτή η αξιόποινη συμπεριφορά του περιορίζεται σε όσα έλαβαν χώρα στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών. Η απολογία του επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρικές καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, κυρίως νεαρών».

Συνεχείς έρευνες

Οι Αρχές που εξετάζουν δεκάδες κάμερες της περιοχής εστιάζουν και στην αναζήτηση DNA που ενδέχεται να ανήκει σε δεύτερο άτομο που είχε εμπλοκή στη δολοφονία του 17χρονου. Παράλληλα, δεν αποκλείουν την πιθανότητα τα βίαια και δολοφονικά χτυπήματα, τα οποία οδήγησαν στα θανατηφόρα τραύματα, να προκλήθηκαν από σιδερογροθιά που είχε στην κατοχή του ο δράστης του ξυλοδαρμού.

«Δεν έχω πειστεί ότι είναι ένας ο δράστης. Οι βλάβες του παιδιού μου, ό,τι είδα, η εικόνα του, είναι κάτι το μαρτυρικό. Είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από ένα πρόσωπο. Υπήρξε συμμετοχή και άλλων στο έγκλημα; Απευθύνω έκκληση, όποιος γνωρίζει, άκουσε ή είδε κάτι, να μη φοβηθεί, να το καταθέσει», προσέθεσε στην «R» ο πατέρας του αδικοχαμένου Άγγελου.

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», τόνισε και ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

«Η έρευνα εστιάζεται στο να αποκλειστεί ότι υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο. Πρέπει κάπως να ταυτιστούν αυτά τα βαριά πλήγματα με την αφήγηση του δράστη. Πρέπει να μάθουμε τι έγινε. Βοά η κοινωνία ότι έγινε και δεύτερο περιστατικό, ότι είναι μια συγκεκριμένη παρέα που έχει τον χαρακτήρα συμμορίας. Αυτοί έχουν εμπλακεί σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, κλοπές. Και φοβούνται τα παιδιά να μιλήσουν. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα», τόνισε στην «R» o Αλ. Χαλκιόπουλος.

«Ο Αγγελος αιμορραγούσε και είχε μαυρίσει το μάτι του, αλλά περπατούσε κανονικά μετά την αρχική επίθεση. Μπήκε μέσα στο κατάστημα του ΟΠΑΠ και πλύθηκε στην τουαλέτα. Έμεινε εκεί 20 λεπτά. Βγήκε και ζήτησε από την παρέα να τον πάνε σπίτι. Πράγματι, ο ένας που έχει αυτοκίνητο μαζί με έναν ακόμα φίλο μας πήραν τον Άγγελο για να τον μεταφέρουν στο σπίτι», κατέθεσε στην ανακρίτρια φίλος του θύματος.