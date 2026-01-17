Σέρρες: Έρευνα και για ενδεχόμενη δεύτερη επίθεση στον 17χρονο – Η νέα έκκληση της αδελφής του

Σύνοψη από το

  • Το ενδεχόμενο να έχει δεχτεί και δεύτερη επίθεση μετά από τα χτυπήματα του 15χρονου, εξετάζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.
  • Έκκληση σε όσους έχουν πληροφορίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου να τις καταθέσουν στις αρχές, απευθύνει μέσω του ΑΝΤ1 η αδελφή του θύματος.
  • Οι αστυνομικοί αναζητούν νέα βίντεο περιμετρικά από το σπίτι του 17χρονου, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανήλικος δέχθηκε δύο απανωτές επιθέσεις, ίσως από περισσότερα άτομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Έρευνα και για ενδεχόμενη δεύτερη επίθεση στον 17χρονο – Η νέα έκκληση της αδελφής του

Το ενδεχόμενο να έχει δεχτεί και δεύτερη επίθεση μετά από τα χτυπήματα του 15χρονου, εξετάζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Έκκληση σε όσους έχουν πληροφορίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου να τις καταθέσουν στις αρχές, απευθύνει μέσω του ΑΝΤ1 η αδελφή του θύματος, ο άνθρωπος που εντόπισε τον νεαρό στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

«Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη, θα κάνει τη δουλειά της, είμαστε από πίσω, βοηθάμε για να γίνει η έρευνα. Παρακαλώ τον κόσμο, ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια να έχει δει, να την καταθέσει. Μπορεί να μην είναι ένας (ο δολοφόνος) να είναι κι άλλοι, αλλά κι αυτός, το δεκαπεντάχρονο το σκουπίδι, είναι δολοφόνος», λέει η αδελφή του θύματος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν νέα βίντεο περιμετρικά από το σπίτι του 17χρονου, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανήλικος δέχθηκε δύο απανωτές επιθέσεις, ίσως από περισσότερα άτομα σε διαφορετικά σημεία, επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατό του. Ο ήδη προφυλακισμένος 15χρονος υποστήριξε ότι του κατάφερε χτυπήματα μόνο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ευελπιστούν μέσα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία και για τυχόν άλλους εμπλεκόμενους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Heated Rivalry: Ψυχίατρος εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα στη σειρά-φαινόμενο

Πρωτοποριακή θεραπεία για την τριχόπτωση: Gel με σάκχαρο του DNA βοηθά να ξαναβγούν μαλλιά

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

ΔΥΠΑ: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για 10.000 άνεργες μητέρες – Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:18 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης – Επιχείρηση κατάσβεσης από 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε εργοστάσιο υαλοπινάκων στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης....
22:56 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Με μία εντυπωσιακή τελετή έναρξης ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι 2026 – ΒΙΝΤΕΟ

Με μία εντυπωσιακή τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε απόψε στην πλατεία Γεωργίου και σύμμαχο...
22:24 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ετοιμάζουν την ατζέντα των αιτημάτων τους ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό – Δύο κλήσεις για παρακώλυση συγκοινωνιών

Με συγκεκριμένη ατζέντα θα προσέλθουν οι αγρότες στην κρίσιμη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργ...
21:53 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

ΑΠΘ: Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουν «την επίθεση εξτρεμιστικών στοιχείων» στο σπίτι του Κοσμήτορα της Νομικής

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ανακοίνωσή τους, καταδικάζουν «την επί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι