Σέρρες: Έρευνα και για ενδεχόμενη δεύτερη επίθεση στον 17χρονο – Η νέα έκκληση της αδελφής του

Το ενδεχόμενο να έχει δεχτεί και δεύτερη επίθεση μετά από τα χτυπήματα του 15χρονου, εξετάζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Έκκληση σε όσους έχουν πληροφορίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου να τις καταθέσουν στις αρχές, απευθύνει μέσω του ΑΝΤ1 η αδελφή του θύματος, ο άνθρωπος που εντόπισε τον νεαρό στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

«Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη, θα κάνει τη δουλειά της, είμαστε από πίσω, βοηθάμε για να γίνει η έρευνα. Παρακαλώ τον κόσμο, ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια να έχει δει, να την καταθέσει. Μπορεί να μην είναι ένας (ο δολοφόνος) να είναι κι άλλοι, αλλά κι αυτός, το δεκαπεντάχρονο το σκουπίδι, είναι δολοφόνος», λέει η αδελφή του θύματος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν νέα βίντεο περιμετρικά από το σπίτι του 17χρονου, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανήλικος δέχθηκε δύο απανωτές επιθέσεις, ίσως από περισσότερα άτομα σε διαφορετικά σημεία, επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατό του. Ο ήδη προφυλακισμένος 15χρονος υποστήριξε ότι του κατάφερε χτυπήματα μόνο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ευελπιστούν μέσα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία και για τυχόν άλλους εμπλεκόμενους.