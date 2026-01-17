Χρυσοχοΐδης: «Συνεχίζουμε με αφοσίωση και σχέδιο, για να κάνουμε την ΕΛΑΣ ακόμη πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη και πιο κοντά στην κοινωνία»

Το 2025 ήταν μια χρονιά ουσιαστικών επιτευγμάτων για την Ελληνική Αστυνομία, τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παρέστη σήμερα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό.

Σε σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Χρυσοχοΐδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «συνεχίζουμε με αφοσίωση και σχέδιο, για να κάνουμε την Ελληνική Αστυνομία ακόμη πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη και πιο κοντά στην κοινωνία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσοχοΐδη:

«Σήμερα βρέθηκα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανάμεσα σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει καθημερινός αγώνας, ευθύνη και προσφορά.

Το 2025 ήταν μια χρονιά ουσιαστικών επιτευγμάτων για την Ελληνική Αστυνομία. Μια χρονιά πλούσια σε δράση, με απτό αποτέλεσμα για την κοινωνία, τόσο στην οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όσο και στην κοινωνική αστυνόμευση και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Οι αστυνομικοί μας είναι παρόντες παντού, μέσα στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα, στις πόλεις, δίπλα στον πολίτη, συμβάλλοντας καθημερινά στην κοινωνική ειρήνη και στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Ξέρω καλά ότι αυτή η προσπάθεια απαιτεί κόπο, ευθύνη και προσωπικές θυσίες. Γι’ αυτό και η αναγνώριση του έργου των ανδρών και γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να μένει στα λόγια. Η αύξηση των μισθών τους, η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελούν έμπρακτες αποδείξεις σεβασμού.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση και σχέδιο, για να κάνουμε την Ελληνική Αστυνομία ακόμη πιο αποτελεσματική, πιο σύγχρονη και πιο κοντά στην κοινωνία.»

