Απειλές, εκβιασμούς, λάθη και εκφοβισμό «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την Γροιλανδία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Μεξικό
Φωτογραφία: Reuters

Δεν έκρυψαν την οργή τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή την υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία της Γροιλανδίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, περιέγραψε  την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους συμμάχους των ΗΠΑ ως «εντελώς λανθασμένη».  «Η θέση μας σχετικά με τη Γροιλανδία είναι πολύ σαφής – αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και το μέλλον της είναι θέμα που αφορά τους Γροιλανδούς και τους Δανούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Αρκτικής είναι σημαντική για το σύνολο του ΝΑΤΟ και ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία σε διάφορα μέρη της Αρκτικής.

Η επιβολή δασμών στους συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Φυσικά, θα το συζητήσουμε απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση».

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, απέρριψε την απειλή Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών.  «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

«Θα υπερασπίζομαι πάντα τη χώρα μου και τους συμμάχους γείτονές μας», δήλωσε. «Πρόκειται για ένα ζήτημα της ΕΕ που αφορά πολλές περισσότερες χώρες από αυτές που έχουν επισημανθεί μέχρι στιγμής.

Η Σουηδία βρίσκεται σε εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την κατάρτιση μιας συλλογικής απάντησης».

Ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην «κυριαρχία και την ανεξαρτησία των εθνών», εκφράζοντας την υποστήριξή του στη Γροιλανδία και τη Δανία. Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν τόνισε ότι «κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών.

«Οι Ευρωπαίοι θα ανταποκριθούν με ενότητα και συντονισμό, αν αυτές επιβεβαιωθούν. Θα διασφαλίσουμε τον σεβασμό της ευρωπαϊκής κυριαρχίας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι Δανοί πολιτικοί αρχίζουν επίσης να αντιδρούν στα τελευταία δασμολογικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ. Η επικεφαλής των Δανών Δημοκρατών, Ίνγκερ Στόιμπεργκ, δήλωσε στον εθνικό δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR ότι η Δανία δεν πρέπει να υποκύψει στις «μεθόδους εκφοβισμού του Τραμπ».

Σε άρθρο του στο X, ο Δανός βουλευτής Πέλε Ντράγκστεντ ανέφερε ότι οι απειλές για δασμούς «πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αντίσταση». «Αρκετά πια», πρόσθεσε.

Ως γνωστόν η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, με αυτοδιοίκηση και δικό της κοινοβούλιο. Διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις, αλλά όχι την αμυντική της πολιτική.

